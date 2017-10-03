خشکسالی در علویجه به محصولات کشاورزی آسیب رساند

ناصر اطرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کم آبی و خشکسالی در علویجه باعث شد که هلوهای تولید شده در این شهرستان از کیفیت بسیار پایین برخوردار شود و همین مسئله چندین تن هلو را روی دست کشاورزان گذاشت و در نهایت مجبور به نابود شدن این میزان هلو شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اصفهان از نظر هلو اشباع شده، بیان داشت: هلو در اصفهان به میزان کافی تولید شده واز سامان و شهرکرد و حتی تبریز هم هلو به اصفهان وارد شده است.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف اصفهان تصریح کرد: تا زمانی که هلوهای ممتاز سامان، شهرکرد و اصفهان در بازار موجود است هیچ کس هلوهای بی کیفت و درجه سوم علویجه را خریدار نیست.

وی با اشاره به اینکه ما مسئول توزیع میوه هستیم نه تولید آن، ادامه داد:‌ هم اکنون هلو کیلوی سه هزار تومان به فروش می‌رسد این در حالی است که بعضا این محصول از سه هزار تومان به پایین در بازار عرضه می‌شود.

اطرج با بیان اینکه هیچ بار هلویی از دیگر کشورها به اصفهان وارد نشده، ادامه داد: پایینترین قیمت هلو در بازار اصفهان کیلوی یک هزار و ۵۰۰ تومان است.

وی اعلام کرد:‌ قیمت میوه در ماه محرم وصفر پایین آمد و این در حالی که قیمت سبزیجات به دلیل نذری ها افزایش یافته است.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف اصفهان با اظهار اینکه در صورت وجود صنایع تبدیلی قطعا شاهد از بین رفتن چندها هزارتن هلو، سیب زمینی و پیاز و غیره نبودیم و ادامه داد: در حال حاضر به غیر از هلو دیگر میوه ها هم هستند که به خاطر بی کیفیت و ریز بودن از بین می روند و میوه هایی چون سیب درختی که هزینه جمع آوری آن بیش از هزینه فروش آن برای تولید کننده است، می توانستیم با تبدیل به دیگر محصولات به کشورهای مختلف صادر نمود.