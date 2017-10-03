۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۰

توسط محققان دانشگاه شریف؛

مواد ترمیم کننده دندان و استخوان با ضایعات زیستی تولید شد

جمعی از پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف موفق به استخراج و فرآوری مواد ترمیم کننده دندان و استخوان نانومقیاس از ضایعات زیستی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، جمعی از پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف به سرپرستی عبدالرضا سیمچی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی و علم مواد موفق به استخراج و فرآوری هیدروکسی آپاتیت نانومقیاس با اندازه و مورفولوژی کنترل شده از ضایعات زیستی و منابع طبیعی در دمای پایین با قابلیت استفاده در مهندسی بافت استخوان و مواد پرکننده دندان شدند.

عبدالرضا سیمچی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در خصوص این طرح گفت: استخراج هیدروکسی آپاتیت از ضایعات زیستی (مانند استخوان گاو و ماهی) در دمای بالا (۱۲۰۰-۶۰۰ درجه سانتیگراد) به منظور حذف کلاژن و مواد حساسیت زا و استفاده مجدد آن برای درمان آسیب های وارده به دندان و استخوان انسان سال ها است که به مرحله عمل رسیده و در این زمینه مطالعات گسترده ای انجام شده است.

وی افزود: یک مشکل اساسی که برای استخراج هیدروکسی آپاتیت در دمای بالا وجود دارد، از بین رفتن شکل، ساختار و خواص زیستی آن است. بررسی ساختار هیدروکسی آپاتیت استخوان و دندان با کمک میکروسکوپ الکترونی نشان داده است که این ماده به شکل نانومیله های سوزنی است.

این پژوهشگر خاطرنشان کرد: در حالیکه حرارت دادن در دمای بالا این ساختار را از بین برده و آنها را تبدیل به ذرات درشت تر می کند که دیگر خواص قبلی خود را نخواهند داشت.

سیم چی عنوان کرد: بنابراین سعی گروه تحقیقاتی مواد پیشرفته و نانومتری (CNAM) برآن شد تا این ماده ارزشمند و پرکاربرد را با حفظ خواص شیمیایی، ساختاری و زیستی از ضایعات زیستی در دمای پایین استخراج و فرآوری کنند که چنین موفقیتی در سال های اخیر حاصل شد.

فاطمه مهندس پژوهشگر پسا دکتری دانشگاه صنعتی شریف نیز در این خصوص گفت: در این طرح ما موفق به استخراج و فرآوری نانوساختارهای هیدروکسی آپاتیت از ضایعات زیستی بر پایه روش های شیمیایی- حرارتی در دمای پایین، شده ایم.

وی افزود: مطابق این روش ها، علاوه بر حذف مواد آلرژی زا و ترکیبات آلی از ضایعات زیستی، ساختار و خواص هیدروکسی آپاتیت حفظ شده است و محصولات دارای فعالیت زیستی بالاتر و سمیت کمتری هستند.

این پژوهشگر یادآور شد: اگرچه از نانوساختارهای هیدروکسی آپاتیت بصورت پودری می توان در مصارف پزشکی استفاده کرد، از آنها برای ساخت مواد ترمیمی کامپوزیتی استخوان و دندان نیز می توان استفاده کرد.

نتایج حاصل از این دستاورد بصورت ثبت اختراع در ایران و ثبت موقت اداره ثبت اختراعات آمریکا در آمده است.

تصاویری از میکروسکوپ الکترونی نانومیله های هیدروکسی آپاتیت و کامپوزیت های حاصل از آنها آورده شده است.

تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نانومیله های هیدروکسی آپاتیت استخراج شده از ضایعات زیستی

تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی کامپوزیت های متخلخل پلیمری-نانومیله های هیدروکسی آپاتیت

