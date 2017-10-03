به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر مهدی وحید دستجردی با بیان اینکه بیماری اماس مربوط به کشورهای اسکاندیناوی و نژاد سفیدپوست است و ترس از اماس به دلیل علائم مبهم آن اخیرا وارد کشور ما شده است ؛ گفت: وقتی درباره اماس صحبت میکنیم تاکید ما بر علائم شروع است، چون پیشگیری بخصوصی ندارد. البته این بیماری فاکتور خطر دارد، ولی در اختیار خود فرد نیست. فاکتور خطرش نژاد است و این که در خانمها و در سنین جوانی بیشتر اتفاق میافتد. ولی استرس باعث بیماری اماس نمیشود.
وی در خصوص علامت آغاز بیماری اماس افزود: خیلی از کسانی که مراجعه میکنند چون درباره تاری دید، چیزهایی شنیدهاند بر این باور هستند وقتی از زمین بلند میشوند جلوی چشمشان سیاهی میرود و این را به عنوان علامت آغاز اماس میدانند.
این متخصص بیماریهای مغز و اعصاب، شایعترین علامت بیماری اماس گزگز کردن یا بیحسی دست و پا دانست و گفت: در کسی که اماس دارد خواب رفتگی در هر دو دست و پاها اتفاق میافتد و در برخی افراد نیز به صورت یخ کردن تظاهر پیدا میکند. در بعضی نیز به صورت داغ شدن بدن بروز مییابد و در بعضی از افراد مور مور یا سوزن سوزن شدن اتفاق میافتد. یکی از عوارض شایع اماس این است که نصف بدن شخص گزگز میکند، خواب میرود، بیحس میشود یا از تنه به پایین حس ندارد. اینها علامتهایی هستند که میتوانند علامت اماس باشند به شرطی که حداقل ۲۴ ساعت طول بکشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا هر گونه خواب رفتگی دست و پا ناشی از اماس است، افزود: خیر. کسانی که خواب رفتگی دست و پایشان از یکی دو روز قبل شروع شده و خوب نمیشود و آرام آرام بیشتر میشود یا کسی که یک سمت بدن خود را حس نمیکند یا از تنه به پایین از یک حدی به پایین احساس خواب رفتگی، داغی، سرما یا بیحسی دارد یا کسی که احساس میکند چند روزی است کمربندی دور تنهاش پیچیده شده و به او فشار میآید باید نسبت به ابتلا به اماس شک کند.
دستجردی ادامه داد: حتی تاری دیدی که در بیماری اماس بروز میکند از یک چشم آغاز میشود؛ یعنی یک چشم از چند روز یا چند ساعت شروع به تار شدن میکند. این چشم آنقدر تار میشود که طی مدتی اصلا دیگر قادر به دیدن نیست. همچنین وقتی چشم را حرکت میدهیم مقداری درد هم دارد و کاملا مشخص است با یک چشم همه چیز را میبیند ولی با چشم دیگر نمیبیند.
این متخصص بیماریهای مغز و اعصاب در پایان علامت بعدی در شروع بیماری اماس ضعف دانست و اظهارداشت: ضعف هم یک کلمه کاملا مبهم و عمومی است. ضعفی که در بیماری اماس داریم به معنی کاهش قدرت است؛ یعنی قدرت بدنی کم شده و زور ندارد. این ضعف نشانه اماس است. حتی ممکن است هر دو پا یا یک طرف بدن، قدرت و زور خود را یکباره از دست بدهد که این عوارض میتواند نشانه اماس باشد.
