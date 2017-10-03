۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۱۳

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد:

انجام ۵ عملیات توسط آتش‌نشانان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته

همدان- رئیس سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش‌نشانان همدانی در ۳ عملیات اطفای حریق و ۲ عملیات امداد و نجات شرکت کردند.

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۳ عملیات اطفای حریق و ۲ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۹۴ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۵ مورد منجر به عملیات شده، ۱۶ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۴۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۳۳ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۳ مورد آتش سوزی شامل حریق سطل زباله در جاده فقیره و ۲ مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی در بلوار شهید احمدی روشن بوده است.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان افزود: همچنین ۲ مورد عملیات امداد و نجات شامل مهار حیوانات در شهرک مدنی و بلوار شهید احمدی روشن توسط آتش نشانان به انجام رسید.

