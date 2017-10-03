۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۱۱

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد عنوان کرد:

کشف محموله قاچاق میلیاردی در شهرستان اسدآباد

اسداباد - فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد از کشف محموله قاچاق میلیاردی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل جمشیدی گفت: روز گذشته تیم گشت پیشگیری پلیس شهرستان موفق شد یک دستگاه کامیون حامل بار قاچاق احشام را توقیف کنند

وی گفت: در بررسی از داخل این کامیون تعداد ۱۱۴ راس دام فاقد مستندات قانونی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد ارزش ریالی این محموله را افزون بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و با بیان اینکه این تخمین توسط کارشناسان برآورد شده است، گفت: موضوع با تشکیل پرونده به مرجع قضایی ارجاع شد.

سرهنگ جمشیدی افزود: مبارزه پلیس باعرضه و قاچاق دام در راستای مقابله با تهدید امنیت غذایی شهروندان صورت می گیرد.

