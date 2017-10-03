به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا محمدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در دو هفته ابتدایی آغاز سال تحصیلی با توجه به ساماندهی نشدن سرویس های مدارس، پلیس راهنمایی و رانندگی درباره درخواست برچسب سرویس مدارس و مجوز با اغماض برخورد کرده است.

وی با بیان اینکه در این مدت سایر تخلفات این سرویس ها از سوی مأموران راهنمایی و رانندگی اعمال قانون شده است، افزود: از شنبه ۱۵ مهر ماه طرح تشدید برخورد با تخلفات سرویس های مدارس در استان گیلان اجرایی می شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان با اشاره به وقوع حادثه رانندگی برای یکی از خودروهای سرویس مدارس در روز گذشته، گفت: مقصر اصلی این حادثه نیز این خودرو بوده و امروز نیز بر اساس گزارش‌های رسیده دو مورد تخلف حادثه ساز از سوی رانندگان سرویس مدارس مشاهده و با آن برخورد شده است.

وی با تأکید بر اینکه ایجاد امنیت و ایمنی عبور و مرور برای دانش آموزان از اولویت های اصلی پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان است، خاطرنشان کرد: به همین منظور رانندگان سرویس مدارس باید نسبت به سایر خودروها قوانین راهنمایی و رانندگی را بیشتر رعایت کنند.

محمدی با بیان اینکه با خودروهای سرویس مدارس که فاقد برچسب سرویس و مجوز باشند برخورد قاطع می شود، یادآورشد: جریمه نداشتن برچسب سرویس مدارس ۴۰ هزار تومان است.

وی همچنین ادامه داد: رانندگان باید برای ایمنی دانش آموزان از انجام هرگونه حرکتی از سوی آنها که سبب پرتی حواس راننده و همچنین ایجاد خطر برای دانش آموزان شود، جلوگیری کنند.