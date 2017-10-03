۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۱۱

از ۱۵ مهر ماه؛

طرح تشدید برخورد با تخلفات سرویس مدارس در گیلان اجرا می‌شود

رشت- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان از اجرای طرح تشدید برخورد با تخلفات رانندگان سرویس های مدارس از روز شنبه ۱۵ مهر ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا محمدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در دو هفته ابتدایی آغاز سال تحصیلی با توجه به ساماندهی نشدن سرویس های مدارس، پلیس راهنمایی و رانندگی درباره درخواست برچسب سرویس مدارس و مجوز با اغماض برخورد کرده است.

وی با بیان اینکه در این مدت سایر تخلفات این سرویس ها از سوی مأموران راهنمایی و رانندگی اعمال قانون شده است، افزود: از شنبه ۱۵ مهر ماه طرح تشدید برخورد با تخلفات سرویس های مدارس در استان گیلان اجرایی می شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان با اشاره به وقوع حادثه رانندگی برای یکی از خودروهای سرویس مدارس در روز گذشته، گفت: مقصر اصلی این حادثه نیز این خودرو بوده و امروز نیز بر اساس گزارش‌های رسیده دو مورد تخلف حادثه ساز از سوی رانندگان سرویس مدارس مشاهده و با آن برخورد شده است.

وی با تأکید بر اینکه ایجاد امنیت و ایمنی عبور و مرور برای دانش آموزان از اولویت های اصلی پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان است، خاطرنشان کرد: به همین منظور رانندگان سرویس مدارس باید نسبت به سایر خودروها قوانین راهنمایی و رانندگی را بیشتر رعایت کنند.

محمدی با بیان اینکه با خودروهای سرویس مدارس که فاقد برچسب سرویس و مجوز باشند برخورد قاطع می شود، یادآورشد: جریمه نداشتن برچسب سرویس مدارس ۴۰ هزار تومان است.

وی همچنین ادامه داد: رانندگان باید برای ایمنی دانش آموزان از انجام هرگونه حرکتی از سوی آنها که سبب پرتی حواس راننده و همچنین ایجاد خطر برای دانش آموزان شود، جلوگیری کنند.

