۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۹

یادواره شهدای بانکی استان فارس برگزار می شود

شیراز _ عضو شورای هماهنگی بانک های فارس از برگزاری اولین یادواره شهدای بانکی استان فارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج غیاثوند ظهر سه شنبه در نشست خبری برگزاری یادواره شهدای بانکی فارس، گفت: برای اولین بار ۴ آبان ماه یادواره شهدای بانکی استان فارس برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: طی بررسی ها و جلسات مختلفی که با بانکهای فارس برگزار شد ۱۰ شهید بانکی استان شناسایی شدند.

عضو شورای هماهنگی بانک های فارس تصریح کرد: ۲۸۵ فرزند شهید، ۱۴۹ جانباز، ۷ همسر شهید، ۳ پدر و مادر شهید و ۳ شهید مدافع حرم از مدیران بانک انصار در مجموعه بانکی حضور دارند.

غیاثوند با اشاره به اهداف برگزاری این یادواره، گفت: متاسفانه برخی از مجموعه بانکی وظیفه اجتماعی و فرهنگی خود را فراموش کرده اند در حالیکه بانک ها تنها وظیفه اقتصادی ندارند و باید در مباحث مختلف اجتماعی شرکت کنند.

وی یادآور شد: برگزاری این یادواره باعث انسجام و اتحاد بانک ها خواهد شد و شروعی برای مشارکت همگانی در مباحث اجتماعی خواهد بود.

