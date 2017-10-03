یادواره شهدای بانکی استان فارس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج غیاثوند ظهر سه شنبه در نشست خبری برگزاری یادواره شهدای بانکی فارس، گفت: برای اولین بار ۴ آبان ماه یادواره شهدای بانکی استان فارس برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: طی بررسی ها و جلسات مختلفی که با بانکهای فارس برگزار شد ۱۰ شهید بانکی استان شناسایی شدند.

عضو شورای هماهنگی بانک های فارس تصریح کرد: ۲۸۵ فرزند شهید، ۱۴۹ جانباز، ۷ همسر شهید، ۳ پدر و مادر شهید و ۳ شهید مدافع حرم از مدیران بانک انصار در مجموعه بانکی حضور دارند.

غیاثوند با اشاره به اهداف برگزاری این یادواره، گفت: متاسفانه برخی از مجموعه بانکی وظیفه اجتماعی و فرهنگی خود را فراموش کرده اند در حالیکه بانک ها تنها وظیفه اقتصادی ندارند و باید در مباحث مختلف اجتماعی شرکت کنند.

وی یادآور شد: برگزاری این یادواره باعث انسجام و اتحاد بانک ها خواهد شد و شروعی برای مشارکت همگانی در مباحث اجتماعی خواهد بود.