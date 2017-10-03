جلسه یکشنبه آینده شورا غیر علنی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رییس شورای اسلامی شهر تهران طی سخنانی ابراز داشت: از ابتدای تشکیل شورا نامه هایی از سوی نهادهای نظارتی برای دوره قبل شهرداری تهران داشتیم که باید درباره نحوه مدیریت این بحث های نظارتی به نتیجه برسیم.

وی افزود : همچنین گزارشی از یکی از سازمان های نظارتی دریافت کردیم که مبنای آن درباره کارهای غیر قانونی در خود شورای شهر است و از ما خواسته اند چنین کارهای غیرقانونی را که در دوره پیش بوده است، انجام ندهیم که این موضوع نیز نیاز به بررسی دارد.

در نهایت با رای اعضای شورای اسلامی شهر تهران جلسه روز یکشنبه آینده شورا به صورت غیر علنی برگزار خواهد شد.