خرس قهوه ای گلستان زنده گیری شد/خسارت سنگین به ۴ خودرو

غلامرضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خرس قهوه ای که دوشنبه (دیروز) به روستای صالح آباد نزدیک شده بود و بیشتر وقت در رودخانه بود، زنده گیری شد.

وی افزود: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و دامپزشک کلاله و دکتر اکرامی (دامپزشکی که از طرف سازمان حفاظت محیط زیست به گلستان اعزام شده بود) دیشب در منطقه حضور داشتند.

سرپرست محیط زیست استان اضافه کرد: تا هشت صبح سه شنبه (امروز) خرس قهوه ای رویت نشد و بعد از آن این خرس نر که حدود ۲۰۰ کیلو وزن دارد، با رفتار فوق العاده تهاجمی به چهار خودرو آسیب زد.

وی با بیان اینکه این خرس به سه خودروی محیط زیست و یک خودروی عبوری آسیب جدی وارد کرده است، ادامه داد: پس از خسارت وارد کردن این خرس به خودروها و رفتار تهاجمی وی در مقابل انسان ها و خودروها، راه ارتباطی روستای صالح آباد مسدود شد.

انتقال خرس قهوه ای به گرگان

کریمی تصریح کرد: خوشبختانه در حمله این خرس نر به خودروها خسارت جانی نداشته ایم و با دستور دکتر اکرامی، این خرس قهوه ای را با اسلحه بیهوش کرده و حدود ساعت ۹ یا ۹.۵ زنده گیری می کنند.

وی با بیان اینکه این خرس قهوه ای هم اکنون در حال انتقال به گرگان است، خاطرنشان کرد: پس از انتقال با توجه به رفتار فوق العاده پرخاشگرانه این خرس، سازمان محیط زیست تعیین تکلیف می کند که این خرس در استان بماند یا منتقل شود.

کریمی در پایان یادآور شد: همچنین با دستور ویژه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با خاطیان کشته شدن توله خرس قهوه ای پارک ملی گلستان برخورد می شود.