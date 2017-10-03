به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر ۶۷ ساله که امروز به طور رسمی با امضا قراردادی ۶ ماهه هدایت استقلال را برعهده گرفت و جانشین علیرضا منصوریان شد در نشست خبری برنامه هایش برای این تیم را تشریح کرد.

خوشحالم اینقدر زیاد هستید!

سرمربی جدید تیم فوتبال استقلال که با استقبال خوبی از سوی نمایندگان رسانه های ورزشی مواجه شده بود، در ابتدای صحبتهایش درباره حضور در تیم استقلال گفت: ممنون که شما با این تعداد زیاد آمده اید. این برای من مهم است.

می خواستم به عنوان یک مهاجم بیایم

وی افزود: خوشحالم که به ایران و چنین باشگاه بزرگی آمده ام. اولین هدفم این بود که به عنوان یک گلزن و مربی به ایران بیایم. وقتی شنیدم به عنوان مهاجم سنم بالاست، شغل مربیگری را انتخاب کردم.

از منصوریان و همکارانش تشکر می کنم

جانشین علیرضا منصوریان افزود: از هیات مدیره مدیرعامل و وزیر ورزش تشکر می کنم. صحبتهای مثبتی با افتخاری در امارات داشتم. از مربی و کادر فنی قبل هم بابت زحماتی که کشیده اند تشکر می کنم و برای منصوریان آرزوی موفقیت می کنم.

ایران جزو تیم های بزرگ آسیاست

سرمربی تیم استقلال تصریح کرد: ایران یک کشور قدیمی با فرهنگ غنی است. تیم ملی ایران بدون شک در آسیا جزو بزرگترین ها است. می دانم یکی از اعضای هیات مدیره عضو تیم المپیک مونیخ بوده است. بازی ایران و آرژانتین در جام جهانی را هم هنوز در ذهن دارم و فقط لحظه استثنایی مسی باعث شد نتیجه به ضرر ایران تمام شود.

علی کریمی شاگردم بود

شفر تاکید کرد: بازیکنان ایرانی را به خوبی می شناسم، کریم باقری، مهدوی کیا، دایی و هاشمیان که در آلمان بودم را می شناسم. کریمی هم شاگردم بود.

توقع شفر از تماشاگران استقلال

وی گفت: فوتبال بدون تماشاگر نمی تواند موفق باشد. هواداران استقلال همیشه در کنار تیم بوده اند. هر تیم بزرگی حتی رئال مادرید و بایرن بالا و پایین دارند. خارج شدن از این شرایط نیازمند تمرینات زیاد و تمرکز است و این وظیفه ماست که روی آن کار کنیم. فقط از تماشاگران توقع دارم به عنوان یار دوازدهم کنار ما باشند. ما به آنها نیاز داریم.

جایگاه استقلال این نیست

شفر ادامه داد: جایگاه استقلال جایگاه اصلی نیست. باید با بازیکنان و مسئولان صحبت و دلایل ضعف تیم را آنالیز کنم و بدانم باید روی چه بخشی تمرکز کرد تا تیم به مسیر اصلی برگردد.

با افتخاری راحت هستم!

وی گفت: نکته مثبت این است که افتخاری را چند سال است می شناسم و از دیدنش خوشحال هستم. برای کار کردن با افتخاری راحتم. هدف اصلی من کمک به باشگاه است تا تیم را به جایگاه اصلی برگردانیم. باید بازی به بازی بجنگیم و به جایگاه اصلی برسیم. هدف ما این است با مسئولان محترم، آینده باشگاه را بسازیم.

قدم به قدم جلو می رویم

سرمربی استقلال تصریح کرد: الان تمرکز ما روی بازی بعدی استقلال است. وقتی تیم نتیجه نمی گیرد دلایل مختلفی دارد. باید بررسی کنیم. توقع نداریم با یک دست دادن تیم را به جایگاه اصلی برسانیم. ما حرفه ای هستیم و قدم به قدم جلو می رود. مهم این است که تیم به آرامش برسد.

سن و سال برایم مهم نیست

شفر خاطرنشان کرد: از بازیکنان و مسئولان انتظار دارم همه با هم باشیم. از نظر نظم و انضباط و زندگی حرفه ای برای من بازیکن جوان یا پیر یا خوب و بد وجود ندارد. شخصیت بازیکن مهمترین است. در تمام باشگاه هایی که کار کردم از تیم های پایه کار کردم و بازیکنان جوان را به تیم اصلی آوردم. همه دست به دست هم می دهیم تا کارمان را انجام بدهیم. صحبت برای یکدست بودن از پایین ترین تا بالاترین نفر تیم است. باید یکدل کار کنیم. از باشگاه استقلال هم ممنونم که به من اعتماد کرد. ما آماده انجام کار هستیم.

باید به پوشیدن پیراهن استقلال افتخار کنیم

سرمربی استقلال در پاسخ به سئوالی مبنی بر ناکامی مربیان خارجی در استقلال و آیا می تواند سنت شکنی کند؟ و اینکه به چه میزان زمان برای موفقیت در استقلال نیاز دارد؟ گفت: وظیفه ما این است که باشگاه را به جایگاه اصلی برگردانیم و آرامش را ایجاد کنیم. با پشتیبانی همه می توانیم به این جایگاه برسیم. هرکسی پیراهن استقلال را می پوشد باید به آن افتخار کند. در هر تیمی که بوده ام سه سال کار کرده ام. طولانی ترین زمان هم ۱۲ سال بوده است. آنقدر در ایران با انسانهای مهربانی برخورد کردم که چرا نباید طولانی مدت کار کنم؟

بازی با پرسپولیس یک دیدار معمولی است

شفر در ادامه به سئوالاتی درباره تاخیرش در نشست خبری، انتخاب دستیارانش و دربی پاسخ داد. شفر گفت: من دیر نیامدم. شما زود آمدید. شاید منظور شما ساعت ۱۰:۳۰ به وقت آلمان بوده است! (باخنده) همانطور که گفتم از دیشب که وارد ایران شدم انسانهای مهربانی را دیدم. هیات مدیره و مدیرعامل از من پشتیبانی کرده است. برای من دربی یک بازی معمولی مثل سایر مسابقات است. ۹۰ دقیقه بازی انجام می شود و بعد دوباره به همان حالت قبل بر می گردیم. مهم این است که تیم خودش را جمع کند و فوتبال خودش را بازی کند. بازیکنان باید از نظر ذهنی آماده باشند و عملکردشان را باتوجه به توانشان نشان بدهند. باید روی این مسائل در تمرینات کار کنیم. در تمام کشورهایی که کار کردم مربیان داخلی را کنار خودم داشته ام تا زمینه ای باشد برای ادامه این کار در کشورشان. این وظیفه اصلی من است.

مربی ایرانی خواهم داشت

وی در پاسخ به این سئوال که آیا دستیاران شما ایرانی هستند یا خیر؟ و اینکه آیا این دستیاران انتخاب شما هستند یا باشگاه؟ گفت: همه جای دنیا کمک مربی داخلی داشته ام. اینجا هم باید مربیانی باشند که بتوانیم با هم کار کنیم.

واکنش به کنار گذاشتن جباری و رحمتی

وی درباره کنار گذاشتن جباری و رحمتی گفت: در مورد بازیکنان هم نظری ندارم. باید بعدا صحبت کنیم و همه چیز مشخص شود.

توجه به تیم های پایه

سرمربی استقلال درباره نظارت روی تیم های پایه گفت: چون به این کار علاقه دارم زمانش را هماهنگ می کنم که تمرینات پایه را ببینم.

نتیجه آخر سال برایم مهم است

خبرنگاری گفت از یک فوتبال با حوصله وارد فوتبال نتیجه گرا شده اید که همه برد می خواهند. اولین محک جدی شما هم بازی با پرسپولیس است. آیا برای این بازی برنامه دارید؟ شفر گفت: من اطلاعات لازم را دارم. دربی صد درصد یک بازی مهم است ولی الان برای من نتیجه آخر سال مهم است. سختی کار من این است که بازیکنان را به جایگاه خودشان برسانم. بقیه اش را در آینده خواهید دید.

دربی نتیجه یک فصل را رقم نمی زند

وی درباره اینکه نتیجه دربی برای هواداران بسیار مهم است گفت: نتیجه برای همه مهم است ولی یک دربی نتیجه یک فصل را رقم نخواهد زد. ما سعی می کنیم برای دربی آمادگی داشته باشیم. الان برای من مهمترین چیز این است که بازیکنان را به جایگاه اصلی برگردانم. اولین کار این است که تیم از جایگاه دوازدهم به جایگاه اصلی خود برگردد.

شکایتی از امکانات ندارم

سرمربی استقلال درباره وضعیت و امکانات این باشگاه بخصوص زمین تمرین اظهار کرد: من شکایتی از امکانات ندارم. اگر نکته منفی هم باشد باید با باشگاه هماهنگ شود. با صحبتهای مثبتی که در دبی داشتیم، آمادگی داریم تا شرایط مهیا شود و با مسائل آنطور که می توانیم برخورد کنیم. اجازه بدهید ابتدا با چهره بازیکنان آشنا شوم و در چشمانشان نگاه کنم. هنوز با بازیکنان رو در رو نشده ام و نمی توانم چیزی بگویم. بازیکنی که لبخند نداشته باشد نمی تواند موفق باشد!

مجیدی علاقه به همکاری دارد

شفر در خصوص احتمال حضور فرهاد مجیدی در کادر فنی استقلال گفت: تا جایی که می دانم ایشان علاقه به همکاری دارد. می دانم که خبرنگاران دوست دارند خبر دسته اول داشته باشند ولی این مسائل باید توسط سخنگوی باشگاه اعلام شود.