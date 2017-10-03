کارآگاهان خانم در پلیس آگاهی کارآگاه یار هستند/۱۱مهر روز کارآگاه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مقیمی در حاشیه همایش تجلیل از کارآگاهان برتر ناجا گفت: با همکاری های صورت گرفته روز ۱۱ مهرماه به عنوان روز کارآگاه در تقویم سراسری کشور نامگذاری شده است و امسال دومین سالی است که جشن تجلیل از کارآگاهان نمونه را در کشور برگزار می کنیم.

وی درباره علت نامگذاری این روز گفت: به دلیل نزدیک بودن ۱۱ مهر به هفته ناجا و همچنین خالی بودن این روز در تقویم سراسری کشور، با همکاری دیگر دستگاه های مرتبط این روز به عنوان روز کارآگاه نامگذاری شده و از سال آینده در تقویم مناسبت های کشور ثبت می شود.

سردار مقیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قدمت چندین ساله پلیس آگاهی افزود: سنگ بنای پلیس آگاهی از سال ۱۲۵۳ هجری شمسی شکل گرفت و در این دوره کارآگاهان و پلیس های تخصصی زیادی در کشور رشد پیدا کردند. متاسفانه ساز و کاری بود که در چند سال گذشته بعد از بازنشسته شدن همکارانمان، از آنها بی خبر بودیم، اما در چند سال گذشته برنامه ای تدارک دیده شده است که بعد از بازنشستگی کارآگاهان از تخصص آنها در حل و فصل پرونده ها استفاده می شود.

سردار مقیمی با اشاره به اینکه کارآگاه استخدامی نیست، افزود: علاوه بر دانش علمی و آکادمیک، یک کارآگاه باید تست های هوش و همچنین تجربه لازم را نیز داشته باشد تا بتواند حل مسئله کند و در کمترین زمان ممکن پرونده ای که در اختیار دارد را به سرانجام برساند.

وی گفت: کارآگاهان امروزی را در کنار کارآگاهان قدیمی قرار دادیم و امروز از ۵ نفر از کارآگاهان برتر استانها تجلیل کردیم. همچنین ۵ کارآگاه نشان لیاقت دریافت کردند و ۳۹ نفر کارآگاه در سراسر کشور رتبه کارآگاه ارشد گرفتند.

رئیس پلیس آگاهی ناجا افزود: کارآگاهان نهایت سعی و تلاش خود را به کار می گیرند تا در کمترین زمان ممکن مشکلات پرونده ها را حل کنند. هر پرونده برای یک کارآگاه یک مسئله جنایی است، باید سعی کنیم از زحمات کارآگاهان که بعضا ناشناخته ترین افراد در به سرانجام رسیدن یک پرونده هستند، قدردانی کنیم و تمام تلاشمان را به کار ببندیم که جایگاه علمی کارآگاهان ارتقا پیدا کند.

کارآگاهان سطح بندی می شوند

وی با اعلام اینکه در کشور ایران نیز مانند دیگر کشورها کارآگاهان بر اساس سطح بندی ویژه دسته بندی می شوند تا از تخصص آنها استفاده شود، افزود: هر کارآگاه در بدو ورود کارآگاه پنجم محسوب می شود و پس از طی دوره های مناسب به مرحله کارآگاهی یکم و در مرحله آخر به عنوان کارآگاه ویژه مطرح می شود.

سردار مقیمی با اشاره به اینکه کارگاه های آموزشی و آزمون های ویژه به صورت دوره ای برای همه کارآگاهان برگزار می شود تا از محیط دور نباشند و همچنین بتوانند بهترین بهره را از دانش روز ببرند، افزود: کارآگاه ویژه کمتر داریم، ولی از تخصص همین کارآگاهان برای به سرانجام رساندن پرونده های ویژه نهایت استفاده را می بریم.

وی با اشاره به برخی از پرونده هایی که با همکاری کارآگاهان بازنشسته در پلیس آگاهی به سرانجام رسیده است، افزود: در همین چند ماه گذشته پرونده ای داشتیم که برای پیدا کردن متهم و سرنخ های موجود در آن به چند مورد استفهامی برخورد کرده بودیم، همین پرونده در جلسه ای با حضور چند کارآگاه بازنشسته مطرح شد و خوشبختانه در کمتر از ۴۸ ساعت همه ابهامات پرونده برطرف و متهمان آن دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی ناجا گفت: سلسله مراتب کاری در پلیس آگاهی به شدت رعایت می شود و کارآگاهان ملزم به رعایت آن هستند. هر چقدر پرونده ای پیچیده تر باشد و در مدت زمانی کمتری رسیدگی شود، برای کارآگاه آن پرونده رتبه بالاتری در نظر گرفته می شود.

همکاری با کشورهای همسایه در حل مسائل جنایی

سردار مقیمی با اشاره به اینکه کارآگاهان باید از ضریب هوشی بالاتری برخوردار باشند، افزود: در حل پرونده های جنایی علاوه بر تجربیات کارآگاهان در داخل کشور، از تجربیات کارآگاهان در سطح پلیس بین الملل نیز استفاده می کنیم. هم موردی داشتیم که پلیس کشورهای همسایه به ما کمک کرده اند و هم مواردی بوده است که پلیس ایران برای حل و فصل آن اعلام آمادگی کرده واتفاقا توانایی کارآگاهان پلیس ایران به حدی بوده که توانسته اند خوش بدرخشند.

وی در تشریح این خبر افزود: چند وقت پیش بود که در یکی از کشورهای آسیای میانه یک هواپیما سقوط کرده بود که پلیس ایران بلافاصله برای حل و فصل این پرونده اعلام آمادگی کرد، اما پلیس آن کشور در ابتدا قبول نکرد ولی یک هفته بعد از هیات پلیسی ایران برای حل و فصل پرونده کمک گرفت و موفق به حل پرونده سقوط هواپیما شد.

پرونده های آدم ربایی، سرقت مسلحانه و جنایی آنی هستند

رئیس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به حل پرونده های جنایی و آدم ربایی در کمترین زمان ممکن از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی ناجا گفت: برای هر پرونده ۳۰ ساعت کار کارشناسی در نظر گرفته ایم که در صورت حل زودتر این پرونده، کارآگاه رسیدگی کننده رتبه برتر پیدا می کند. از سوی دیگر برخی از پرونده ها در پلیس آگاهی به پرونده های آنی مشهور هستند، این پرونده ها بلافاصله با اعلام شاکی به پلیس آگاهی تشکیل پرونده داده شده و همه سیر مراحل آن به صورت فوری در دستور کار قرار می گیرد.

سردار مقیمی پرونده های آدم ربایی، کودک ربایی، پرونده های جنایی و سرقت های مسلحانه را از جمله پرونده های آنی پلیس آگاهی ناجا برشمرد و افزود: تعامل در به سرانجام رساندن این پرونده ها با دستگاه قضا بسیار ویژه و زبانزد است، به محض مطرح شدن این قبیل پرونده ها، تلاش برای حل و فصل آن در دستور کار قرار می گیرد.

وی ادامه داد: پرونده های کودک ربایی و آدم ربایی که بعد از مدتها به سرانجام نمی رسند، در پلیس آگاهی همچنان مفتوح هستند، زیرا خانواده فرد ربوده شده یا گم شده همچنان چشم انتظار است و پلیس خود را موظف می داند تا به سرانجام رسیدن نهایی پرونده، رسیدگی به آن را در دستور کار قرار دهد و این طور نیست که پرونده ای بدون پایان مختومه شود.

کارآگاه پولی نداریم

رئیس پلیس آگاهی ناجا با اعلام اینکه هیچ کارآگاهی حق دریافت پول برای به سرانجام رساندن و یا ادامه تحقیق در پرونده جنایی را ندارد، افزود: کارآگاه پولی نداریم، همه فعالیت ها در ناجا و از سوی کارآگاهان به صورت رایگان انجام می شود. پاکدستی کارآگاهان قبل از اینکه مشغول به کار شوند، مورد ارزیابی قرار می گیرد و کارآگاهان علاوه بر دوره های علمی و عملیاتی باید در دوره های ویژه اعتقادی و اخلاقی نیز شرکت کنند و به منشور اخلاقی کارآگاهان پلیس آگاهی قسم یاد کنند.

وی افزود: در حال حاضر ۳۵ تا ۴۰ درصد به کارآگاه نیاز داریم و از آنجایی که نمی شود کارآگاه تولید کرد و استخدام کرد، باید همین تعداد کارآگاهی که داریم را مورد ارزیابی جدی قرار دهیم.

سردار مقیمی با اشاره به حضور کارآگاه زن در اداره پلیس آگاهی گفت: با افتخار اعلام می کنم کارآگاه زن نیز در ساز و کار پلیس آگاهی ناجا مشخص شده است و کارآگاهان زن به عنوان کارآگاه یاران در کنار کارآگاهان مرد به کشف پرونده ها می پردازند.