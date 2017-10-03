به گزارش خبرنگار مهر، احسان بیرانوند ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در شش ماهه نخست سال جاری ۵ نقطه پرتصادف در مناطق «افرینه»، «زیودار»، «زورانتل»، «گاوزرده» و «چم گز» شهرستان پلدختر با ایجاد خاکریز اصلاح شده است.

وی با اشاره به نصب تابلو و علائم هشداردهنده گفت: در شش ماهه امسال ۴۰۰عدد تابلو و علائم اخباری و هشداردهنده در راه های پلدختر نصب و به روزرسانی شده است.

مسئول راهداری و حمل و نقل جاده ای پلدختر نصب ۷۵۰ عدد سرعت کاه، تعمیر و نصب ۳۰۰شاخه گاردریل، تهیه، حمل و پخش ۵ هزار تن ساب بیس را به عنوان گوشه های دیگری از خدمات این اداره در شش ماهه ۹۶ برشمرد.

بیرانوند از پاکسازی ۶۰ کیلومتر سطح و شانه راه در پلدختر خبر داد و گفت: همچنین در مدت یادشده عملیات گریدرزنی با رویه شنی در سطح ۱۶۰کیلومتر، تسطیح و شیب بندی شانه راه به میزان ۴۰کیلومتر، اصلاح افتادگی شانه راه به طول ۴۴کیلومتر و لکه گیری آسفالت سرد به مقدار ۴۰تن انجام شده است.

وی با بیان اینکه در شش ماهه امسال بیش از ۱۳۰ کیلومتر از حریم راه های پلدختر پاکسازی شده است، افزود: در این مدت پاکسازی قنوها به طول ۶ هزار و ۲۰۰متر، ریزش برداری در سطح ۱۱هزار مترمکعب، اصلاح قنو به طول ۱۱هزار متر، لایروبی پل و آبرو به تعداد ۷۰دستگاه، پاکسازی پارکینگ راه به طول ۶کیلومتر و علف زنی و بوته کنی به میزان ۷۰کیلومتر انجام شده است.

مسئول راهداری و حمل و نقل جاده ای پلدختر همچنین از حضور شبانه روزی ۳۲ اکیب راهداری برای برقراری تردد و رفع انسداد ناشی از تصادف در محورهای شهرستان پلدختر در شش ماهه ۹۶ خبر داد.