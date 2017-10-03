کشف ۷ میلیارد ریال اموال مسروقه در چابهار

سردار محمد قنبری در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات دقیق این خبر گفت: در راستای اجرای طرح امنیت اجتماعی و در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل و اماکن خصوصی در شهرستان چابهار ، تحقیقات پلیسی برای بررسی موضوع و دستگیری سارقان آغاز شد.

وی افزود: کارآگاهان در تعاقب پایش های اطلاعاتی و گشت زنی هدفمند در نقاط جرم خیز، اعضای باند پنج نفره سارقان را شناسایی و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه در مخفیگاه شان دستگیر کردند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: سارقان در تحقیقات اولیه پلیسی به ۲۵ فقره سرقت منزل و اماکن خصوصی و فروش اموال مسروقه به یک باند سه نفره مالخر اعتراف کردند.

سردار قنبری همچنین با اشاره به شناسایی و دستگیری باند سه نفره مالخران افزود: در بازرسی از مخفیگاه این متهمان هفت میلیارد ریال اموال مسروقه شامل وسابل منزل، کشف و به مال باختگان تحویل داده شد که این امر رضایت شهروندان را در پی داشت.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان در پایان بابیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضائی شدند، خاطر نشان کرد: شهروندان محترم منازل خود را به تجهیزات ایمنی مجهز کنند تا مورد دستبرد افراد سودجو قرار نگیرد.