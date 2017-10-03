علیرضا قاسمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاری، تعداد سه هزار و ۵۶۵ ماموریت اورژانس پیش‌بیمارستانی در شهرستان مبارکه انجام شد که از این تعداد، یک هزار و شش ماموریت تصادفی و دو هزار و ۵۵۹ ماموریت غیرتصادفی بوده است.

وی افزود: از مجموع حوادث رانندگی در این مدت، ۷۴۸ مورد جاده‌ای و ۲۵۸ مورد شهری بود.

رئیس اداره اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان تصریح کرد: در نیمه نخست امسال بالاترین میزان ماموریت اورژانس به بیماری‌های قلبی تخصیص یافته است با ۴۲۲ مورد، حوادث با ۲۵۹ مورد، تنفسی ۱۹۹ مورد و سقوط با ۱۷۱ مورد بیشترین موارد ماموریت‌های غیرتصادفی را به خود اختصاص دادند.

وی ادامه داد: در مجموع ماموریت‌های انجام شده در این مدت، دو هزار و ۹۲۶ نفر پس از دریافت خدمات درمانی فوریت‌های پزشکی به بیمارستان منتقل و ۳۹۹ نفر توسط تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ مبارکه به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.

قاسمی اضافه کرد: در نیمه اول امسال ۲۴ حادثه ویژه در شهرستان مبارکه رخداد که ۱۰ مورد از آنها با پنج فوتی و ۴۳ مصدوم مربوط به حوادث رانندگی و دو مورد غرق شدگی بوده است.