۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۲۶

الهلال تکلیف زمان بازی معوقه پرسپولیس را مشخص می کند

سازمان لیگ برتر برای تعیین زمان برگزاری دیدار عقب افتاده پرسپولیس با صنعت نفت آبادان منتظر بازی برگشت سرخپوشان با الهلال عربستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، صعود پرسپولیس به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا باعث شد تا دیدار این تیم مقابل صنعت نفت آبادان در هفته هشتم رقابت های لیگ برتر به تعویق بیافتد.

کمیته مسابقات سازمان لیگ برتر فوتبال ایران منتظر است دیدار برگشت پرسپولیس مقابل الهلال عربستان نیز برگزار و تکلیف صعود سرخپوشان به فینال لیگ قهرمانان آسیا  مشخص شود. در صورت عدم صعود این تیم به فینال لیگ قهرمانان آسیا پرسپولیس پس از بازی حساس هفته دهم مقابل استقلال تهران به مصاف صنعت نفت آبادان می رود.

تیم فوتبال پرسپولیس ۲۵ مهرماه دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان را مقابل الهلال عربستان در مسقط برگزار می کند.

مهدی مرتضویان

