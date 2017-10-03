محموله ۲۴۱ میلیون تومانی لوازم التحریر قاچاق در قم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ احمد کرمی اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر این که یک دستگاه کامیون کشنده از گمرک یکی از شهرهای جنوبی کشور با کم اظهاری کالا اقدام به بارگیری لوازم لوازم التحریر به مقصد پایتخت کرده است، بنابراین موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

به گفته وی پس از کسب مجوز قضائی اکیپی از مأموران پلیس آگاهی استان قم به یکی از محورهای مواصلاتی استان اعزام و کامیون حامل کانتینر ۴۰ فوتی را شناسایی، متوقف و به یگان منتقل کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت: در ادامه شخصی با مراجعه به پلیس خود را صاحب کالا معرفی که پس از اعزام به تعزیرات، مبلغ چهار میلیارد ریال برای وی قرار قانونی صادر و نمونه کالا نیز برای ارزش گذاری به گمرکات استان قم ارسال و کارشناسان ارزش محموله قاچاق را حدود ۲۴۱ میلیون تومان اعلام کردند.

کرمی در پایان از همکاری مأموران پلیس آگاهی استان همدان در این رابطه قدردانی کرد.