کشت زعفران ایران به ۱۰۰ هزار هکتار رسید/ تولید ۳۵۰ تن طلای سرخ

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احتشام صبح سه شنبه درهمایش اقتصادی اسپانیا و ایران با حضور هیئت ایرانی در مادرید اسپانیا با اشاره به ظرفیت های بخش کشاورزی و صنایع غذایی جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد: بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی ایران است.

وی ادامه داد: همچنین این بخش تامین کننده ۸۰ درصد نیاز های غذایی ایران بوده و یک چهارم تولید ناخالص داخلی و یک سوم اشتغال زایی را در جمهوری اسلامی ایران تشکیل می دهد.

احتشام بیان کرد: فرصت ها و نقاط قوت صنایع غذایی در ایران امکانات بالقوه و ظرفیت های وسیع و قابل توسعه ای در زمینه ی همکاری و سرمایه گذاری دارد.

وی با بیان اینکه اقلیم متفاوت، شرایط آب و هوایی مناسب تولید انواع و اقسام محصولات کشاورزی سردسیری، نیمه گرم سیری و گرم سیری را مهیا ساخته است، گفت: همچنین صنایع تبدیلی و تکمیلی به دلایل گوناگون اهمیت و نقش بسزای توسعه فعالیت های کشاورزی و توسعه سرمایه گذاری را فراهم ساخته است.

افزایش ۳ برابری تولید محصولات کشاورزی در کشور

احتشام با بیان اینکه بر اساس آمار های فائو تولید محصولات کشاورزی ایران طی سال های اخیر بیش از ۳ برابر شده است، افزود: تولید غلات ۱۵ میلیون تن افزایش یافته به نحوی که ما اکنون در تولید گندم به خودکفایی رسیده ایم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند بیان کرد: ایران در زمینه ی سلامت صنایع غذایی فعالیت های بسیاری داشته به نحوی که در تولید صنایع غذایی انواع استاندارد های ملی و بین المللی به نحو مطلوبی پیاده سازی و اجرا می شود.

وی اظهار کرد: ایران در زمینه ی سرمایه گذاری های مشترک در صنعت غذا ظرفیت های بالقوه فراوانی دارد، تا بتواند هم به نیاز های بازار ۸۵ میلیونی خود و هم به بازارهای ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی اطراف خود بیشتر و بهتر پاسخ دهد.

احتشام صنعت غذایی ایران را صنعتی بین المللی دانست و گفت: این صنعت توانسته است راه خود را به بسیاری از بازارهای جهانی باز کند و شاهد حضور پر رنگ صنایع غذایی ایران در بازار های جهانی هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند بیان کرد: ایران در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی دارای مزیت نسبی بوده و محصولات متمایز تولید می کند.

تولید ۳۵۰ تن زعفران در ایران

رئیس شورای ملی زعفران ایران زعفران، پسته، زرشک، خرما، خشکبار و انواع میوه ها صیفی جات و سبزیجات را از جمله محصولات متمایز ایران دانست و گفت: ایران از چندین سال گذشته بزرگترین تولید کننده زعفران در دنیا است.

احتشام با بیان اینکه قریب به ۹۵ درصد بهترین زعفران دنیا در ایران تولید می شود، گفت: کشت زعفران در ایران از مرز صد هزار هکتار عبور کرده و اکنون سالیانه، بیش از ۳۵۰ تن بهترین زعفران دنیا را تولید می کنیم.

وی از صاردات قریب به ۲۰۰ میلیون تن زعفران ایران طی سال گذشته خبر داد و گفت: یکی از بزرگترین بازارهای صادراتی زعفران ایران، کشور اسپانیا است.

احتشام اظهار کرد: شرکت های اسپانیایی که در زمینه زعفران فعالیت می کنند از سال ها پیش روابط تجاری بسیار خوبی با صادرکنندگان ایران دارند.

وی ادامه داد: ما اعتقاد داریم شرکت های اسپانیایی فعالیت ها و تلاش های بسیار ارزشمندی در امر بازاریابی و معرفی و فرهنگ سازی مصرف زعفران در دنیا انجام داده بنا براین ما برای همکاری جهت توسعه بازار زعفران و مدیریت هر چه بهتر بر بازار زعفران آمادگی داریم تا فرهنگ زعفران خالص را توسعه دهیم و با تقلبات این محصول ارزشمند نیز مبارزه کنیم.

آمادگی ایران برای همکاری با اسپانیاجهت تولید محصولات متنوع از زعفران

رئیس شورای ملی زعفران ایران دفاع از حقوق کشاورزان را یک مسئولیت بزرگ در راستای بازاریابی اجتماعی دانست و گفت: همچنین باید از مصرف کنندگان که مصرف زعفران خالص و طبیعی با کیفیت حقشان است، نیز دفاع کنیم.

احتشام خطاب به افراد حاضر در جلسه بیان کرد: شما در اسپانیا غذای معروفی بنام «پایی یا» دارید که مصرف بسیار زیادی دارد اما متاسفانه گاهی مشاهده می کنیم که بجای زعفران در این غذا از رنگ های مصنوعی مثل «تارترازین» و یا «سانست یلو» استفاده می کنند که این خطر ناک برای مصرف کننده است.

وی ادامه داد: انتظار می رود از ادامه روند این امر جلوگیری شود چرا که تضمین سلامت مصرف کنندگان را تضمین می کند.

احتشام با بیان اینکه در سایر کشور های اروپایی مثل آلمان مصرف رنگ های مصنوعی غیر مجاز است و با آن برخورد می شود، گفت: انتظار می رود برای کمک به مصرف کنندگان زعفران خالص مالیات پودر زعفران که ۸.۵ درصد است، برداشته شود و صفر شود.

وی اظهار کرد: جهت سرمایه گذاری های مشترک در زمینه تولید محصولات متنوع و جدید از زعفران با شرکت های اسپانیایی آمادگی کامل را داریم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند ادامه داد: همچنین در راستای تبلیغات و معرفی زعفران خالص به مصرف کنندگان جهت افزایش آگاهی آن ها نسبت به شناخت زعفران خالص، آمادگی داریم.