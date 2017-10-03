درختان «بلوط‌» کوهدشت زغال شدند

صمیمی عبدولی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: مامورین یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کوهدشت، در حین گشت زنی در منطقه «کشماهور» به یک دستگاه خودروی وانت پیکان مشکوک، که پس از بازرسی مشخص شد، خودروی مورد نظر حامل تعداد ۳۰ کیسه زغال غیرمجاز بلوط بوده، که پس از اخذ دستور قضایی، خودروی مواد مکشوفه برای سیر مراحل قانونی و ضبط اموال مکشوفه و تنظیم پرونده تخلف به پارکینگ نیروی انتظامی انتقال داده شد.

وی، ضمن هشدار جدی به متخلفان و قاچاقچیان زغال گفت: در برخورد با سودجویان و کسانی که برای تهیه زغال با قطع درختان جنگلی اقدام به تخریب عرصه های جنگلی می کنند قاطعانه برخورد و اشد مجازات از سوی مراجع قضایی در انتظار آنها است.

عبدولی، حفاظت از منابع طبیعی را وظیفه‌ای همگانی دانست و افزود: شماره تلفن ۱۵۰۴ یگان امداد جنگل و مرتع به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی و رسیدگی به گزارش های مردمی در زمینه هرگونه تخلف در عرصه های منابع طبیعی است.