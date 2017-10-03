به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر صبح امروز با حضور در شبکه خبر ضرورت های اجرایی و تاکیدات قانونی برای انجام سطح بندی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را مورد تاکید قرار داد.

وی «اطلاع مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از جایگاه خود در آموزش عالی کشور»، «ایجاد رقابت سالم میان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» و «توجه به نقاط ضعف و قوّت و تلاش موثر مدیران مراکز آموزش عالی برای ارتقای وضعیت موسسه»، را از جمله اهداف این طرح عنوان کرد.

معاون آموزشی وزارت علوم همچنین «کمک به توسعه هدفمند آموزش عالی براساس جایگاه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی»، «تقویت همکاری های علمی و بین المللی» و «بهره وری بیشتر دانشگاه‌ها در نظام تصمیم گیری کشور» را از دیگر اهداف این طرح برشمرد.

شریعتی نیاسر با اشاره به اینکه در اسناد بالادستی کشور مانند قانون برنامه پنچم و ششم توسعه و نقشه جامع علمی به طور ویژه به موضوع سطح بندی و رتبه بندی مراکز آموزش عالی توجه شده است؛ افزود: هم اکنون نظام های رتبه بندی مختلفی از جمله تایمز، لایدن، کیو اس و وبومتریک در دنیا وجود دارد و امروز دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور براساس این نظام های رتبه بندی جهانی خود را ارزیابی می کنند ولی این نظام ها دارای اشکالاتی هستند که رتبه بندی براساس آنها، برای ارزیابی دانشگاه‌های کشور کفایت نمی کند.

وی افزود: یکی از طرح های اقتصاد مقاومتی که به وزارت علوم واگذار شده است؛ دست یابی مراکز علمی معتبر کشور به تراز جهانی است که رسیدن به این هدف نیازمند توجه ویژه به جایگاه دانشگاه‌ها در نظام های رتبه بندی است که در همین راستا، رتبه بندی مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی کشور از سال ۱۳۹۳ آغاز شد.

شریعتی نیاسر گفت: سطح بندی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور از خرداد ۹۳ با سطح بندی موسسات آموزش عالی غیر دولتی آغاز شد و نتایج آن در بهمن ماه ۹۴ اعلام شد که براساس آن تمام مراکز آموزش عالی غیر دولتی در ۵ سطح تقسیم بندی شدند .

وی افزود: سطح بندی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی از نیمه دوم سال ۹۴ و با مشارکت مراکز تحقیقی و استادان رشته های مرتبط با اعتبار سنجی شروع شد و نتایج آزمایشی آن در خرداد ۹۵ اعلام شد و پس از رفع اشکالات طرح آزمایشی، سطح بندی نهایی با در نظر گرفتن ۱۴۰شاخص و با مشترکت حداکثری دانشگاه‌ها انجام شد که نتایج آن به‌زودی اعلام می شود.

معاون آموزشی وزارت علوم با اعلام اینکه، مراحل بعدی سطح بندی دانشگاه‌ها، رتبه بندی دانشگاه‌ها در هریک از سطوح و اعتبار سنجی است؛ تاکید کرد: باید سطح بندی را به بخش خصوصی و نهاد غیردولتی واگذار کنیم تا براساس شاخص های تعیین شده وزارت علوم این اقدام را انجام دهند و در بیشتر نقاط دنیا نیز سطح بندی توسط مراکز غیر دولتی انجام می شود.