به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پرویز آبسالان ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه منطقه سیستان اظهار داشت: در آستانه سال تحصیلی جدید و در راستای توسعه عدالت اجتماعی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با لطف و توجه خداوند متعال و در ادامه راه سردار شهید شوشتری در یک اقدام شایسته و خدا پسندانه و با محوریت قرارگاه عملیاتی شهید هراتی سیستان برای کمک به دانش آموزان محروم منطقه سیستان بسته فرهنگی شامل لباس فرم، کیف و نوشت افزار به دانش آموزان اهدا شد.

وی بابیان اینکه یک هزار دست لباس فرم مدرسه و بیش از ۱۱ هزار نوشت افزار بین دانش آموزان محروم منطقه سیستان توزیع شد، افزود: در همین راستا اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد و هفتصد میلیون ریال هزینه شد.

فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید هراتی خاطر نشان کرد: هدف اصلی ما از اجرای این طرح کمک به خانواده های کم بضاعت که توان مالی برای فراهم کردن امکانات تحصیلی فرزندانشان را ندارند، بود.

وی گفت: کمک ویاری به مستضعفان و نیازمندان علاوه بر تقویت روحیه ایثار و گذشت و جلب رضایت پروردگار متعال از راهکارهای اساسی جهت شاد زیستن و با نشاط بودن است.

وی ادامه داد: ساخت مدرسه، خانه محرومین، حسینیه و خانه عالم و همچنین اجرای پروژه های کارآفرینی و اشتغالزایی با هدف ترویج اقتصاد مقاومتی از جمله دیگر فعالیت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان سیستان و بلوچستان است.