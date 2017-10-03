امیدوارم آمریکا به حدی تکان خورده باشدکه فکری برای کنترل سلاح کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس که در برنامه «صبح بخیر بریتانیا» صحبت می کرد در خصوص حادثه روز گذشته لاس و گاس آمریکا که ۵۹ کشته و بیش از ۵۰۰ زخمی برجا گذاشت گفت: امیدوارم آمریکا به حدی از این حادثه تکان خورده باشد که فکری برای کنترل سلاح بکند.

لازم به ذکر است با وجود آمار بالای کشتار در آمریکا با استفاده از سلاح گرم لابی قدرتمند اسلحه و حامیان آن در دستگاه‌های اجرایی و کنگره آمریکا از تصویب و اجرای قوانین بازدارنده و ضد حمل آزادانه سلاح در آمریکا، به‌ دلیل منافع شخصی جلوگیری می‌کنند.

ترزا می در ادمه گفت: می دانم که این فرد (عامل تیراندازی لاس وگاس) مقادیر قابل توجهی سلاح در هتل و حتی در مکانی دیگر داشته است و این موضوع تفاوت زیادی با کشور ما که از قوانین سخت گیرانه ای در مورد سلاح برخوردار است دارد. مشخص است که این امر به آمریکا مربوط است که چه قانونی را در مورد سلاح دارند.