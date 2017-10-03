جایزه نوبل فیزیک به ۳ آمریکایی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه نوبل فیزیک ۲۰۱۷ به طور مشترک به راینر وایس از دانشگاه ام آی تی، بری سی باریش از دانشگاه برکلی کالیفرنیا و کیپ اس تورن از دانشگاه پرینستون و کلتک برای تحقیق درباره LIGO و مشاهده امواج گرانشی اهدا شد.

این جایزه برای سال ها تحقیق و مطالعه در مشاهده امواج گرانشی به سه دانشمند آمریکایی اهدا شد.

این سه دانشمند مدت های طولانی پژواک ناشی از برخورد دو سیاهچاله فضایی را مورد مطالعه قرار داند. نتیجه تحقیقات آنها به اکتشافاتی مهم در رصدخانه LIGO (رصدخانه موج گرانشی تداخل لیزری) در لوییزیانا و واشنگتن منجر شد.

هر دو این رصدخانه ها برای ردیابی امواج نامحسوس در فضا و زمان ساخته شده اند.

جایزه نوبل فیزیک یکی از پنج جوایز نوبل است که هرسال از سوی آکادمی سلطنتی علوم سوئد اعطا می‌شود. این جایزه بزرگترین جایزه‌ای شناخته می‌شود که یک فیزیک‌دان می‌تواند آن را دریافت کند.

هر سال مراسم آن در ۱۰ دسامبر در سالگرد درگذشت آلفرد نوبل برگزار می‌شود. جایزه نوبل بر اساس وصیت وی شکل گرفته است.