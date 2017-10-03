به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امیدی قبل از ظهر سه شنبه در آئین توزیع و معارفه شهرداری هیدج، خواستار حرکت کارکنان شهرداری بر مدار قانون شد و افزود: از همکاران می‌خواهم این قانون‌مداری، مانع خدمت‌رسانی به مردم نشود.

وی با بیان اینکه نارضایتی عمومی از خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی و به‌ویژه شهرداری وجود دارد، اظهار کرد: به مردم هیدج قول می‌دهم که دیوار بی‌اعتمادی بین شهروندان و شهرداری برداشته شود.

شهردار جدید هیدج راه تحقق این شعار را شفاف‌سازی مالی عنوان کرد و گفت: اطلاع‌رسانی اقدامات صورت گرفته به مردم یکی از راه‌های مهم ارتباط‌گیری موثر با آن‌ها است.

امیدی کمبود منابع مالی را از مشکلات شهرداری‌ها دانست و یادآور شد: بودجه وصول شده شش ماهه نخست امسال با کاهش ۶۰ درصدی از ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در مدت مشابه پارسال به یک میلیارد و ۳۷ میلیون تومان رسیده است.

شهردار جدید هیدج با بیان اینکه باید انتظارت خود را طبق بودجه‌ای که در اختیار داریم، کاهش دهیم، تصریح کرد: راه‌حل نجات شهر از این گرفتاری‌ها، برنامه‌ریزی راهبردی برای آینده با مشارکت عمومی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

امیدی، سرمایه‌گذاری را واژه‌ای آشنا برای عموم مردم عنوان کرد و با بیان اینکه باید برای تحقق این شعار تلاش کنیم، از تدوین برنامه پنج ساله و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله به‌عنوان برنامه‌های شهرداری و شورای اسلامی شهر هیدج خبر داد و افزود: اصلاح ورودی شهر، احداث آرامستان جدید، بازگشایی کمربندی برای کنترل ترافیک، تکمیل و احداث استخر و کلنگ‌زنی پارک آبی، از برنامه‌های شهرداری هیدج خواهد بود.

وی گفت: توسعه زیر ساخت‌های IT برای ایجاد شهری هوشمند، احیای با فرسوده با استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌های مرتبط، از دیگر برنامه‌های شورا و شهرداری هیدج خواهد بود.