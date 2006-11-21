پاکستان بر ادامه تلاش ها برای همکاری هسته ای با جامعه بین الملل تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "داون" چاپ پاکستان، "تصنیم اصلام" گفت که کشورش برای برطرف کردن نیازهای خود به انرژی در پی کسب همکاری های بین المللی است.

اصلام در گفتگوی هفتگی خود و در واکنش به اظهارنظر معاون وزیر امور خارجه آمریکا گفت :"انرژی هسته ای بخشی از طرح امنیت ملی انرژی است و ما قصد داریم تا نیازهای خود را بدست آوریم و به تلاش برای کسب همکاری در این حوزه از کشورهای گوناگون ازجمله آمریکا ادامه خواهیم داد.

اخیراً "نیکلاس برنز" معاون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده است که کشورش نمی تواند همکاری هسته ای مشابهی که با هند دارد با پاکستان هم داشته باشد.

جرج بوش در 2 مارس سال 2006 (11 اسفند سال 1385) در سفر خود به دهلی نو توافقی را با "مانموهان سینگ" نخست وزیر هند صورت داد و براساس این توافق که پایه های آن در 18 ژوئیه سال 2005 (27 تیر 1384) صورت گرفت، آمریکا متعهد شد تا به هند تکنولوژی هسته ای بدهد که این توافق پس از بحث هایی نسبتاً طولانی در کنگره آمریکا اخیراً به تصویب رسید.

اظهارات برنز پس از آن صورت گرفت ژنرال "احسان الحق" رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان و نفر دوم پس از ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهور این کشور گفت که آمریکا باید همکاری هسته ای خود را فراتر از هند ببرد و پاکستان را نیز وارد این همکاری ها کند.

به گفته این ژنرال ، آمریکا به جای بررسی چنین همکاری با کشورهای خاصی باید استانداردهای ویژه ای را برای همکاری با همه رعایت کند.

رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان افزود : باید یک ملاک در نظر گرفته شود و اگر کشوری به این ملاک عمل کرد باید بتواند به تکنولوژی هسته ای دسترسی داشته باشد.

واشنگتن به خاطر آنچه که از آن به سابقه بد اسلام آباد در ممانعت از تکثیر و توسعه تسلیحات هسته ای یاد کرده، سر باز زده است.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین در پاسخ به سؤالی درباره درخواست برخی از کشورهای عضو "تهیه کنندگان سوخت هسته ای"(NSG) از اسلام آباد برای امضای ان پی تی، گفت که هنوز تصمیمی در این باره از سوی کشورش اتخاذ نشده است.

پاکستان به همراه هند و رژیم صهیونیستی سه طرفی هستند که ان پی تی را امضا نکرده اند و دارای تسلیحات و زرادخانه هسته ای هستند.

وی گفت که پاکستان یک قدرت اتمی محسوب می شود و عضو ان پی تی نیست و این حقیقت باید در هر بحثی درباره پروتکل الحاقی در نظر گرفته شود.

این سخنگو همچنین دخالت کشورش در ناآرامی ها در افغانستان و حمایت اسلام آباد را از طالبان رد کرد.