به گزارش خبرنگار مهر، رئیس استاندارد شهرستان گناوه ظهر سهشنبه در حاشیه اجرای طرح پلمپ جایگاههای غیراستاندارد گفت: طی بازرسی های صورت گرفته از جایگاه های سیانجی این شهرستان، دو جایگاه غیراستاندارد شناسایی شدند.
قدرتالله شاهینزاده افزود: با غیراستاندارد شناخته شدن این دو جایگاه سیانجی که متولی آنها شهرداری گناوه بود، اقدامات لازم در خصوص پلمب آنها صورت گرفت.
وی افزود: یکی از جایگاه ها به دلیل عدم رعایت ۹ بند از ۱۶ بند بحرانی، در فاز اول استانداردسازی جایگاه های سیانجی پلمب شد و دیگری نیز در فاز دوم اجرای این طرح مورد نظر خواهد بود.
رئیس استاندارد گناوه با اشاره به خطرات ناشی از غیر استاندارد بودن جایگاه های سیانجی اظهار داشت: وجود جایگاه های سیانجی غیر استاندارد، تهدیدی بزرگ محسوب می شود چرا که در صورت بروز حادثه ای در این جایگاه ها، انفجار و آتش سوزی وسیعی ایجاد می شود.
