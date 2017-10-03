۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۶

یک جایگاه غیراستاندارد سوخت سی‌ان‌جی در گناوه پلمب شد

بوشهر - در راستای اجرای طرح استانداردسازی جایگاه‌های سی‌ان‌جی استان بوشهر، یک جایگاه سی‌ان‌جی در شهرستان گناوه پلمب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس استاندارد شهرستان گناوه ظهر سه‌شنبه در حاشیه اجرای طرح پلمپ جایگاه‌های غیراستاندارد گفت: طی بازرسی های صورت گرفته از جایگاه های سی‌ان‌جی این شهرستان، دو جایگاه غیراستاندارد شناسایی شدند.

قدرت‌الله شاهین‌زاده افزود: با غیراستاندارد شناخته شدن این دو جایگاه سی‌ان‌جی که متولی  آنها شهرداری گناوه بود، اقدامات لازم در خصوص پلمب آنها صورت گرفت.

وی افزود: یکی از جایگاه ها به دلیل عدم رعایت ۹ بند از ۱۶ بند بحرانی، در فاز اول استانداردسازی جایگاه های سی‌ان‌جی پلمب شد و دیگری نیز در فاز دوم اجرای این طرح مورد نظر خواهد بود.

رئیس استاندارد گناوه با اشاره به خطرات ناشی از غیر استاندارد بودن جایگاه های سی‌ان‌جی اظهار داشت: وجود جایگاه های سی‌ان‌جی غیر استاندارد، تهدیدی بزرگ محسوب می شود چرا که در صورت بروز حادثه ای در این جایگاه ها، انفجار و آتش سوزی وسیعی ایجاد می شود.

کد مطلب 4103492

