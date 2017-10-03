محسن احمدی شهردار شاهرود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری شاهرو د، حمیده محبی درباره انتخاب احمدی به عنوان شهردار شاهرود، توضیح داد: اعضای شورای شهر با بررسی سوابق، عملکرد و تجربه این فرد در پست های گذشته خود به این جمع بندی رسیده که حضور وی می تواند به شهر شاهرود کمک کند.

وی ضمن اشاره به سوابق مدیریتی احمدی، اظهار داشت: سوابق مدیریتی وی شامل معاونت فنی و عمران شهرداری گرگان به مدت هفت سال پیوسته، مسئولیت راهبری زیر مجموعه های الحاق شده واحد ترافیک، واحد زیبا سازی شهرداری گرگان، رئیس هیئت مدیره سازمان پارک‌ها و فضای سبز، رئیس هیئت مدیره سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی، رئیس ستاد معاینه فنی، عضو کمسیون‌های تخصصی شامل سرمایه گذاری، استقرار جی ال اس، ال اس اُ، معاملات و مناقصات و سیاست پسماند است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر شاهرود با بیان اینکه احمدی معاون عمرانی شهرداری گرگان بوده است، عنوان داشت: وی دارای رزومه کاری چون اجرای تقاطع های غیر همسطح است که امیدواریم با حضور ایشان بتوانیم توقعات به جای شهروندان شاهرودی به مرحله اجرا در آوریم.

محبی با بیان اینکه احمدی از امروز کار خود را به عنوان شهردار شروع می کند، افزود: پیش از وی میرفانی چهار سال شهردار شاهرود بود.