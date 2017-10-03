پرونده بررسی علت مرگ خرس در دادسرای گالیکش تشکیل شد

َبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دادگستری کل گلستان، عباس عرب در رابطه با انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر ضرب و شتم یک توله خرس در روستای ترجنلی از توابع شهرستان گالیکش اظهار کرد: پرونده در دادسرای این شهرستان در حال رسیدگی است و دستگاه قضایی با هرگونه سهلانگاری و کوتاهی برخورد میکند.
وی در تشریح جزئیات این ماجرا گفت: بر اساس توضیحات اخذشده از کارکنان محیطزیست این شهرستان، این خرس سه یا چهارساله، ۱۳ شهریور در اراضی کشاورزی نزدیک روستای ترجنلی دیده شد و علیرغم هشدار و تذکرهای اعضای یگان حفاظت محیطزیست و کارکنان پارک ملی گلستان، مردم بهجای دور شدن از محل و اجازه دادن به مأموران برای به دام انداختن خرس، دور آن حلقه میزنند.
وی افزود: حین عملیات، خرس به یکی از اهالی روستا که عضو شورای روستا نیز هست حملهور شد و ماموارن برای حفظ جان این فرد، مجبور به ضرب و شتم خرس شدند.
این مقام قضایی با اشاره به مرگ این توله خرس و انتشار فیلم ضرب و شتم او از سوی مأموران محیطزیست، در فضای مجازی گفت: پس از انتشار اخبار ضدونقیض دراینباره، پرونده در دادسرای این شهرستان برای بررسی علت مرگ خرس و شناسایی عاملان سهلانگاری و کوتاهی در این ماجرا، تشکیل شد.
دادستان گالیکش از رسانهها خواست از جنجال دراینباره خودداری کنند و منتظر بررسیها و اعلام نظر مرجع قضایی دراینباره باشند.
عرب به مردم اطمینان داد: اگر بررسیها نشان دهد فرد یا افرادی دراینباره کوتاهی کرده باشند با آنان برخورد میشود.
