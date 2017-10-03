به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌الله بابایی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد اربعین افزود: استان زنجان برای سومین سال متوالی است که اقدام به برپایی موکب می‌کند و تعامل خوبی بین مسئولان استان زنجان و نجف اشرف وجود دارد.

وی اظهار کرد: طی ایام اربعین سالجاری ۱۰ موکب استان زنجان در عراق برپا می‌شود و از شهرستان‌های ماهنشان، خدابنده، ابهر، زنجانرود در برپایی این موکب‌ها همکاری دارند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان زنجان گفت: طی سال گذشته موکب‌های استان زنجان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه کردند و هیچ اعتبار دولتی دریافت نشده است.

بابایی تاکید کرد: همه استان‌های کشور در ایام اربعین اقدام به برپایی موکب و ارائه خدمات به زائران حسینی می‌کنند و موکب استان زنجان نیز از مسیر نجف به کربلا برپا می‌شود.

وی افزود: ارائه خدمات موکب‌های استان زنجان در سال‌های گذشته به نظر کیفی مطلوب بوده و طی سال گذشته در هر وعده غذایی به ۲۰ هزار نفر تغذیه به زائران ارائه می‌شد و براساس برنامه‌ریزی سال‌جاری این تعداد غذا در هر وعده به ۳۰ هزار نفر افزایش می‌یابد.

در ادامه این جلسه، مدیر کل امور امنیتی و انتظامی استان زنجان ابراز کرد: امسال موکب ها در سامرا پیش بینی شده که خدمات رسانی لازم را به زائران انجام دهند.

امیر حسین اسکندری افزود: از سه سال گذشته ستاد اربعین در استان زنجان تشکیل شده و امسال هم چارت این ستاد در استان اجرا می شود و جلسات متعددی در این زمینه تشکیل شده و کمیته امنیتی و انتظامی این ستاد تشکیل شده تا سفر زائران بدون خطر باشد.

اسکندری به بازگشایی مرز قصر شیرین خسروی اشاره کرد و گفت: این مرز امسال آزاد است و زائران اعزام می شوند و زائران زنجانی از مرز خسروی اعزام می شوند و در حال حاضر جمع بندی لازم در این زمینه انجام شده است.

وی تصریح کرد: تلاش شده تا از موازی کاری موکب های عزاداری در نجف و سامرا جلوگیری شود و موکب ها در نجف اشراف مستقر شوند.

بابایی با تاکید بر اینکه ارائه خدمات به زائران حسینی از محل کمک‌ها و نذورات مردمی است، گفت: در سال گذشته یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در موکب‌ها و در راستای خدمت به زائران هزینه شد و امسال نیز ارائه خدمات به زائران از ۱۰ روز مانده به اربعین آغاز و تا سه روز بعد از اربعین ادامه دارد.