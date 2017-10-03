روز بازگشت حجاج با سلامت و عافیت برای ما همچون یک روز عید است

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سرپرست حجاج ایرانی، مسئولان و دست‌اندرکاران حج امسال با ابراز خرسندی از بازگشت همراه با سلامت و عزت حجاج ایرانی، به وجود یک جبهه بین‌المللی و عظیم تبلیغاتی در مقابل جمهوری اسلامی اشاره و خاطرنشان کردند: راه مقابله با این جبهه خطرناک، روشنگری و برخورد تبلیغاتی فعال و تهاجمی است و حج یکی از مراکز اصلی و اساسی برای این اقدام است.

حضرت آیت الله خامنه‌ای با تشکر از همه دست‌اندرکاران برگزاری حج، گفتند: روز بازگشت حجاج با سلامت و عافیت، برای ما همچون یک روز عید و روز جشن است.

رهبر انقلاب اسلامی «حفظ امنیت، عزت و احترام حجاج» را از جمله دل‌نگرانی‌های مهم خود خواندند و افزودند: بر اساس گزارش مسئولان، حجاج امسال از حفظ احترام و عزت خود در اغلب موارد راضی بوده‌اند، اگرچه برخی موارد تخلف نیز گزارش شده که باید پیگیری شود.

ایشان با اشاره به وجود یک جبهه بسیار خطرناک و فعال و مجهز به انواع وسائل و امکانات تبلیغاتی در مقابل جمهوری اسلامی، گفتند: نظام اسلامی ظرفیت و توان فراوانی برای ایستادگی و تهاجم علیه این جبهه دارد و فرصت حج بهترین منبر تبلیغی برای ارتباط گرفتن با مردم دنیا و خنثی‌کردن تبلیغات طرف مقابل است.

حضرت آیت الله خامنه‌ای، تعطیل یا محدود کردن ظرفیت‌های ارتباطی ایران با مردم در حج همچون دعای کمیل، مراسم برائت، اجتماعات و همایش‌های تبلیغی را ترفند دولت سعودی علیه جمهوری اسلامی خواندند و افزودند: امروز در دنیای اسلام، تعداد بی‌شماری از نخبگان مایل به شنیدن حقیقت از زبان جمهوری اسلامی هستند، بنابراین باید مسائل مهمی همچون استکبارستیزی، افشای ماهیت غرب، برائت از دشمنان اسلام و مضامین بلند دعای کمیل را با ادبیات نافذ، لحن خوب و استدلال عمیق از طریق ابزارهای نوین تبلیغاتی به مخاطبان منتقل کنید.

ایشان، وجود ابهام در ذهن مخاطبان در اثر حجم انبوه تبلیغات منفی علیه کشورمان را طبیعی خواندند و خاطرنشان کردند: در زمان برگزاری حج، مسئولان سعودی با وقاحت و بی‌حیایی تمام در تلویزیون ظاهر شدند و علیه جمهوری اسلامی، حرف زدند و طبیعی است که این حرف‌ها در مردم عادی سایر کشورها ابهام‌آفرین است، اما باید با ارتباط با مردم، ابهامات را رفع کنید و حصار طرف مقابل را بشکنید.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین بر انتقال اقلام مصرفی زائران از ایران تا حدامکان تأکید کردند و در خصوص کاهش بازارگردی حجاج ایرانی، افزودند: اگر این گزارش بر اساس بررسی‌های دقیق باشد، جای خوشوقتی است.

پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی با بیان گزارشی از فعالیت‌های انجام گرفته، شعار حج امسال را «حج، معنویت، اقتدار ملی و همبستگی اسلامی» خواند و گفت: با زحمات شبانه‌روزی تلاش شد تا امنیت و عزت حجاج ایرانی تامین شود و آنان با رضایت به کشور برگردند.

همچنین آقای محمدی رئیس سازمان حج و زیارت در گزارشی با اشاره به معنویت و نظم حجاج ایرانی، گفت: «هماهنگی بعثه و سازمان حج»، «تدوین ساختار ویژه مدیریت بحران»، «برپایی خیمه‌های جدید در عرفات»، «مدیریت منظم حمل و نقل»، «توجه به امنیت و تغذیه زائران»، «آموزش کارگزاران و اقدامات ویژه پزشکی» از جمله نقاط قوت حج امسال بود.