۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۳۵

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲۰ تهران خبر داد؛

آغاز طرح زنگ ورزش در مدارس جنوب تهران

ری- معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲۰ تهران از آغاز طرح زنگ ورزش در مدارس جنوب این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین مسلمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، فعالیت های ورزشی ویژه دانش آموزان در قالب طرح استقبال از مهر و بازباران آغاز شده است.

وی ایجاد شور و نشاط و ترویج فعالیت های بدنی را از اهداف این طرح برشمرد و افزود: برپایی مسابقات ورزشی با عنوان زنگ ورزش در مدارس این منطقه در حال اجراست و تاکنون بیش از ۳۰۰ دانش آموزان در این برنامه مشارکت داشته اند.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲۰ اجرای برنامه های ورزشی ویژه دانش آموزان را یکی از اولویت های مدیریت شهری این منطقه برشمرد و یادآور شد: فعالیت های تربیت بدنی در قالب طرح های متنوع در طول سال تحصیلی برای دانش آموزان اجرا می شود.

