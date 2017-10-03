آغاز طرح زنگ ورزش در مدارس جنوب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین مسلمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، فعالیت های ورزشی ویژه دانش آموزان در قالب طرح استقبال از مهر و بازباران آغاز شده است.

وی ایجاد شور و نشاط و ترویج فعالیت های بدنی را از اهداف این طرح برشمرد و افزود: برپایی مسابقات ورزشی با عنوان زنگ ورزش در مدارس این منطقه در حال اجراست و تاکنون بیش از ۳۰۰ دانش آموزان در این برنامه مشارکت داشته اند.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲۰ اجرای برنامه های ورزشی ویژه دانش آموزان را یکی از اولویت های مدیریت شهری این منطقه برشمرد و یادآور شد: فعالیت های تربیت بدنی در قالب طرح های متنوع در طول سال تحصیلی برای دانش آموزان اجرا می شود.