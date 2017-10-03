اهدا کنندگان خون در سمنان ۱۵درصد رشد داشت/ اجرای طرح پویش نذر خون

مجید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه سازمان انتقال خون در راستای انجام سیاستگذاریهای خود برای ساماندهی اهداکنندگان مستمر نذر خون از تاسوعا تا اربعین را در دستور کار قرار داده است، ابراز داشت: طرح پویش نذر خون از تاسوعا تا اربعین حسینی برای چهارمین سال پیاپی در استان سمنان انجام میشود.
وی بابیان اینکه تعداد اهداکنندگان خون به نسبت سال گذشته در ایام سوگواری سالار شهیدان ۱۵ درصد رشد داشت، افزود: هدف از اجرای پویش نذر خون که تا انتهای ماه صفر نیز ادامه دارد ساماندهی اهداکنندگان خون است افرادی که برای نخستین بار به پایگاههای انتقال خون مراجعه میکنند بعد از نمونهگیری فراخوان دادهشده و بعدازآن جز اهداکنندگان محسوب خواهند شد.
مدیرکل انتقال خون استان سمنان بابیان اینکه ازجمله استانهایی محسوب میشویم که ازنظر شاخص و تعداد اهداکننده خون در رتبه اول کشوری قرار داریم، ابراز داشت: ازنظر شاخص اهداکننده مستمر در سال گذشته با ارتقاء از ۷۳ درصد به ۷۹ درصد در جایگاه رتبه نخست کشوری هستیم و ازنظر تعدادی نیز از هر یک هزار نفر با ۵۱ نفر در رتبه اول کشوری قرار داریم.
حسینی با بیان اینکه در سال ۹۵ شاخص اهداکنندگان خون در بانوان نیز شش درصد رشد داشت، تصریح کرد: حداقل سن و وزن برای اهدا خون ۱۸ سال تمام و ۵۰ کیلو است و کسانی که بار اولی هستند تا سن ۶۰ سالگی و اهداکنندگان مستمر تا ۵۶ سالگی میتوانند در پویش نذر خون شرکت کنند.
وی افزود: یکی از کارهای اولیه برای هر اهداکننده خون مشاوره و غربالگری است که افراد نباید هیچگونه سابقه بیماری و حجامت را داشته باشند ازاینگونه اشخاص تا یک سال نمیتوان خون گرفت چراکه یکی از شایعترین عوامل هپاتیت (بی) خالکوبی و حجامت است و این امر ازنظر علمی نیز پسندیده نیست و بهجای آن افراد باید در کار نیک اهدای خون شرکت کنند.
مدیرکل انتقال خون استان سمنان همچنین ابراز داشت: ارگان و دستگاههای اجرایی که میخواهند بهصورت گروهی در اهدای خون شرکت کنند قبل از حضور با مراجعه به پایگاهها نوبتدهی شوند و همچنین افرادی که مایل به اهدای خون هستند میتوانند از طریق سامانه نوبتدهی وقت خود را مشخص کنند.
سازمان انتقال خون در استان سمنان پنج پایگاه دارد.
نظر شما