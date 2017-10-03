تسلط ارتش سوریه بر روستای استراتژیک «عکش» در حومه حماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، پیشروی های ارتش سوریه در نبرد با تروریست های تکفیری در این کشور همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در جریان این پیشروی ها ارتش سوریه موفق شد بر روستای استراتژیک «عکش» در حومه شرقی حماه مسلط شود.

نیروهای سوری در جریان تسلط بر این روستا دهها عنصر تکفیری را به هلاکت رسانده و شماری دیگر را نیز زخمی کردند.

از سوی دیگر، هم اکنون درگیری های شدیدی میان نیروهای سوری و عناصر تکفیری در حومه استان های حمص و حماه در جریان است.

طبق اعلام شاهدان عینی، در جریان این درگیری ها از انواع مختلف تسلیحات سبک و سنگین استفاده می شود.