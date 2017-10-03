۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۴۵

مهر خبر می‌دهد؛

ماجرای پیامک سازمان خصوصی‌سازی به مشمولان/یک ماه وقت دارید

سازمان خصوصی‌سازی با ارسال پیامکی به مشمولان سهام عدالت که هنوز موجودی خود را تا سقف یک میلیون تومان تکمیل نکرده اند، اعلام کرد که تا پایان مهر مهلت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از آنکه سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بود که مردم تا پایان شهریورماه سال ۹۶ فرصت دارند تا در صورت تمایل، موجودی خود را تا سقف یک میلیون تومان در سهام عدالت تکمیل کنند؛ اکنون دوباره این مهلت برای یک ماه دیگر تمدید شده است.

آنگونه که سازمان خصوصی سازی با ارسال پیامکی به مشمولان سهام عدالت اعلام کرده است، آنها تا پایان مهرماه فرصت دارند تا در صورت تمایل، نسبت به تامین مابه التفاوت وجوه سهام عدالت تا سقف یک میلیون تومان اقدام نمایند.

بررسی های خبرنگار مهر نشان می دهد که این پیامک برای آن دسته از مشمولانی ارسال شده که تاکنون، علیرغم دریافت صورتحساب، هنوز نسبت به تکمیل موجودی خود اقدام نکرده اند.

