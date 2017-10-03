جابه جایی ۲۰ میلیون مسافر توسط قطارشهری مشهد در ۶ ماه نخست ۹۶

قاسم طاهری ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست امسال، ۱۹ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۱۹۶ نفر از طریق خط یک قطار شهری مشهد جابهجا شدند که پرترددترین ایستگاههای این خط به ترتیب بسیج، شریعتی و پارک ملت بوده است.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تا ۳۱ شهریور ماه نیز در خط دو قطار شهری، ۱۳۵ هزار و ۵۶۳ نفر جابهجا شدهاند.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری قطار شهری مشهد بیان کرد: خط یک قطار شهری مشهد از سال ۸۹ و فاز نخست خط دو نیز از اسفند سال گذشته کار خود را آغاز کردند.
وی با تاکید به اینکه از زائران و مجاوران درخواست می کنیم به منظور کاهش ترافیک از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند گفت: قطار شهری جایگاه ویژهای در حمل و نقل ایمن، آسان و ارزان برای شهروندان دارد و با بیشترین سرعت آن ها را به مقاصد مدنظر خود می رساند.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری قطار شهری مشهد در ادامه بیان کرد گفت: همزمان با سال تحصیلی جدید، مباحث ایمنی و فرهنگ استفاده صحیح از قطار شهری به دانشآموزان آموزش داده میشود.
وی تصریح کرد: کودکان، نوجوانان و جوانان بهترین و مساعدترین زمانهای زندگی خود را در مدارس و دبیرستانها میگذرانند و قطعاً آموزش نفش مهمی در یادگیری آنها در مسائل مختلف از جمله ایمنی دارد.
طاهری افزود: در این راستا باید آموزشهای ترافیکی و ایمنی را به دانش آموزان به عنوان یکی از مهارتهای زندگی اجتماعی ارائه و این آموزشها باید از سنین پایین آغاز تا در وجود کودکان نهادینه شود.
وی بیان کرد: بر همین اساس آموزش مباحث ایمنی و فرهنگ استفاده صحیح از قطار شهری در مدارس سطح شهر مشهد مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری قطار شهری مشهد تصریح کرد: در این طرح اقلام و محصولات آموزشی در ارتباط با مسائل ایمنی و استفاده صحیح از قطار شهری بین دانشآموزان توزیع میشود.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۳۰ اثر پویانمایی برای تلویزیونهای قطارشهری تولیدشده است، خاطرنشان کرد: در طی ۲ سال گذشته ۲۰ هزار از اقلام آموزشی در بین دانشآموزان توزیع شده ضمن اینکه ما آماده همکاری بیشتر با آموزش و پرورش استان هستیم.
نظر شما