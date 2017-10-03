۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۱۵

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست رضوانشهر:

سرشماری «مرال» در زیستگاه‌های حوزه رضوانشهر انجام شد

رضوانشهر- رئیس اداره حفاظت محیط زیست رضوانشهر از انجام سرشماری «مرال» در زیستگاه‌های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست گیلان، اکبر میغی اظهار کرد: سرشماری «مرال» در زیستگاه های حوزه شهرستان رضوانشهر انجام شد.

وی افزود: همزمان با آغاز فصل گاوبانگی در استان گیلان، سرشماری «مرال» با حضور کارشناسان و محیط بانان حوزه رضوانشهر در زیستگاه های شهرستان رضوانشهر صورت گرفت.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست رضوانشهر خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه «مرال» به عنوان شکوه و اهمیت جنگل های هیرکانی مطرح است و به دلیل تخریب زیستگاه های آن و کاهش جمعیت این حیوان، از عموم مردم درخواست می شود در جهت حفاظت از اینگونه ارزشمند همکاری لازم را با ادارات حفاظت محیط زیست داشته باشند.  

