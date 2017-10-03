به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست گیلان، اکبر میغی اظهار کرد: سرشماری «مرال» در زیستگاه های حوزه شهرستان رضوانشهر انجام شد.

وی افزود: همزمان با آغاز فصل گاوبانگی در استان گیلان، سرشماری «مرال» با حضور کارشناسان و محیط بانان حوزه رضوانشهر در زیستگاه های شهرستان رضوانشهر صورت گرفت.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست رضوانشهر خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه «مرال» به عنوان شکوه و اهمیت جنگل های هیرکانی مطرح است و به دلیل تخریب زیستگاه های آن و کاهش جمعیت این حیوان، از عموم مردم درخواست می شود در جهت حفاظت از اینگونه ارزشمند همکاری لازم را با ادارات حفاظت محیط زیست داشته باشند.