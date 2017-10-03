منطقه ویژه پارسیان مطالعات ارزیابی زیست محیطی را ارائه کرده است

پروین فرشچی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد هدفش در بازدید از سایت منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان بیان داشت: منطقه ویژه پارسیان مطالعات ارزیابی و اثرات زیست محیطی را به سازمان محیط زیست کشور ارائه کرده است، از این رو یک بازدید میدانی هم از منطقه در حال انجام است تا بررسی های دقیق و کاملی ارائه شود.

وی عنوان کرد: در این بازدید با مسئولان شهرستانی، نماینده ها و مردم محلی هم گفتگو خواهیم کرد و تمامی موارد زیست محیطی پروژه را مورد ارزیابی دقیق قرار خواهیم داد.

معاون دریایی محیط زیست کشور در مورد اینکه آیا شکایت محیط زیست شهرستان از منطقه ویژه انرژی بر پارسیان در محاکم قضایی درسته بوده است یا نه، خاطرنشان کرد: در دولت دکتر روحانی مطرح شد که دولتی ها از دولتی ها شکایت نکنند و در مراجع دولتی همچون استانداری ها موضوعات را مورد حل و فصل قرار دهند و محیط زیست شهرستان پارسیان هم باید این موضوع را مورد توجه قرار می داد.

وی افزد: محیط زیست شهرستان پارسیان از باب آغاز کار ساخت اسکله منطقه ویژه این شکایت را طرح کرده بود که حضور بنده برای بازدید میدانی از سایت منطقه ویژه در راستای حل مشکلات و رفع نقاط مبهم است.