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۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۴۶

فرمانده انتظامی فردیس:

مرکز خدمات تعویض پلاک در فردیس راه‌اندازی می‌شود

مرکز خدمات تعویض پلاک در فردیس راه‌اندازی می‌شود

فردیس - فرمانده انتظامی شهرستان فردیس با اشاره به جمعیت بالای این شهرستان از راه‌اندازی مرکز خدمات تعویض پلاک در فردیس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایوب احمدی ظهر سه‌شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور شهرستان فردیس، از راه‌اندازی مرکز خدمات تعویض پلاک در شهرستان فردیس خبر داد و اظهار کرد: این مرکز در هفته ناجا افتتاح می‌شود.

فرمانده انتظامی فردیس در ادامه بابیان اینکه خیابان هدایت کار مشکین‌دشت یک‌طرفه شده است، عنوان کرد: این عملکرد با نتیجه خوب و استقبال مناسبی از شهروندان مواجه شده است و امید داریم بتوانیم خیابان اصلی فردیس را نیز یک‌طرفه کنیم زیرا این اقدام به‌صورت مستقیم در کاهش ترافیک شهری مؤثر است.

وی از نصب ۷۵ سرعت‌گیر در خیابان‌های فردیس خبر داد و افزود: با توجه به آغاز سال تحصیلی، نصب سرعت‌گیر به‌منظور کاهش سرعت خودروها و خسارات وارده ناشی از حوادث رانندگی انجام‌شده است.

سرهنگ احمدی با اشاره به اینکه اصلاح هندسی ۱۰ کیلومتر از معابر اصلی و فرعی شهرستان فردیس انجام‌شده است، تأکید کرد: این اقدام موجب حل شدن معضل ترافیکی فلکه پنجم فردیس و رضایتمندی شهروندان فردیسی شده است.

وی از آموزش ۱۲۵ نفر از رانندگان ناوگان عمومی توسط کارشناسان پلیس راهور خبر داد و تأکید کرد: ۷ نقطه حادثه‌خیز در فردیس که منجر به حادثه‌های رانندگی و جراحت شده، شناسایی‌شده است که این مباحث در شورای ترافیک مطرح می‌شود تا برای آن چاره‌اندیشی شود.

وی خاطرنشان کرد: طبق آمارهای موجود و عملکرد پلیس راهور شهرستان فردیس، شاهد کاهش ۲۷ درصدی تصادفات جرحی در فردیس بوده‌ایم و این مهم نشان از عملکرد خوب پلیس راهور شهرستان فردیس است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین سرهنگ کرمی به‌عنوان رئیس پلیس راهور شهرستان فردیس معرفی و از زحمات سرگرد همایی تقدیر شد.

کد مطلب 4103522

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