اسرائیل خواهان دولتهای ضعیف در منطقه است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-فاطمه محمدی: علیرغم افزایش مخالفت های بغداد و کشورهای همسایه عراق با جدایی اقلیم کردستان و تجزیه عراق، همه پرسی جدایی کردستان عراق ۲۵ سپتامبر برگزار شد.

ناظران معتقد هستند جدایی احتمالی اقلیم نفع و صرفی برای مردم کرد نخواهد داشت؛ چرا که کشوری محصور در خشکی و با ضعف ژئوپلیتیک و عدم شناسایی از سوی جامعه بین المللی در سرزمین پر منازعه خاورمیانه ظهور خواهد کرد.

«استفن لندمن» نظریه پرداز آمریکایی در خصوص همه پرسی اقلیم کردستان عراق به خبرنگار مهر گفت: همه پرسی اقلیم کردستان عراق می تواند زمینه مهیا شدن جنگ داخلی در این عراق شود.

وی تصریح کرد: بعد از رفراندوم، بغداد تهدید به ارسال نیروهای مسلح به منطقه کرد، تا این منطقه و میدانهای نفتی با ارزش آن را که روزانه صدها هزار بشکه تولید می کند را بدست آورد. بر این اساس جنگ داخلی ممکن است فوران کند.

لندمن گفت: رئیس جمهور ترکیه اردوغان نیز تهدید به بستن خط لوله، حمل نفت خام از این منطقه به دریای مدیترانه را کرد و خواستار دست کشیدن رهبران کرد از این ماجراجویی با یک پایان تاریک شد.

وی افزود: نیروهای عراقی و ترک تمرینات مشترک نظامی را اعلام کردند - یک مانور مشترک برای مداخله مشترک؟

لندمن در خصوص موضع گیری جامعه بین المللی در خصوص رفراندوم نیز گفت: بغداد، آمریکا و نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا رفراندوم را رد کردند و گفتند که این نتایج به رسمیت شناخته نمی شود، واز وحدت و تمامیت ارضی عراق ابرازحمایت کردند.

وی افزود: وزارت امور خارجه آمریکا در این خصوص گفت که ایالات متحده به شدت مخالف رفراندوم اقلیم کردستان برای استقلال است که در تاریخ ۲۵ سپتامبر برنامه ریزی شده است. همۀ همسایگان عراق و تقریبا کل جامعه بین المللی نیز مخالف این رفراندوم بودند.

نظریه پرداز آمریکا در ادامه گفت: این بیانیه سیاست همیشگی ایالات متحده منطقه ای که تجزیه منطقه است و حمایت بریتانیا از همان سیاست، روسیه و چین برعلیه آن را نادیده گرفت.

وی افزود: نتانیاهو از «تلاش های قانونی مردم کردستان برای دستیابی به دولت خود» حمایت کرد. نتانیاهو امیدوار است که اهداف استقلال کردها می تواند به اسرائیل کمک کند و در منطقه به تسلط برسد و با دولت های ضعیف تر، راحت تر باشد.

لندمن در خصوص موضع گیری ایران نیز تصریح کرد: ایران با جدایی طلبی کردی مخالفت می کند و خواستار حفظ تمامیت ارضی عراق شده است، روزهای پیش از آن، پروازها از این منطقه را به خاک خود به حالت تعلیق درآورد.

وی افزود: شورای امنیت نیز به اتفاق آرا با انتشار بیانیه ای از «تأثیر بالقوه بی ثبات کننده» همه پرسی هشدار داد و خواستار گفتگو و سازش با بغداد شد.

لندمن در پایان گفت: اولویت اول منطقه ثبات و ریشه کن کردن تروریسم است. بعید است که این مسائل به زودی حل شود زیرا صلح و ثبات در منطقه با اهداف امپریالیستی آمریکا همخوانی ندارد.