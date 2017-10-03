حشمت‌الله برسلانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۱۵ میلیارد تومان از طلب گندم کاران خراسان شمالی پرداخت‌شده که این رقم معادل ۷۳ درصد مطالبات کشاورزان است.

برسلانی بابیان اینکه ۶۹ میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران خراسان شمالی باقی‌مانده است، تصریح کرد: بخشی از این مطالبات با تخصیص اعتباری که صورت می‌گیرد طی هفته آینده پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری ۱۳۸ هزار تُن گندم از کشاورزان خراسان شمالی خریداری شد، عنوان کرد: در تلاش هستیم باقی‌مانده مطالبات کشاورزان هرچه زودتر به‌حساب گندم کاران پرداخت شود.

وی بابیان اینکه دولت اراده پرداخت مطالبات گندم کاران را دارد، اظهار کرد: اما در تخصیص‌هایی که از سوی خزانه صورت می‌گیرد این روند تا حدودی زمان‌بر شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی عنوان کرد: میانگین پرداختی مطالبات گندم کاران خراسان شمالی نسبت به سایر استان‌های مجاور حدود ۵ درصد بیشتر است.

وی بابیان اینکه خرید گندم در خراسان شمالی تا اواخر شهریورماه گذشته ادامه داشت، افزود: امسال نرخ پایه خرید گندم از کشاورزان به ازای هر کیلو، ۱۳۰۰ تومان بود.