پارلمان عراق عضویت نمایندگان کُردِ حامی همه پرسی را تعلیق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع رسانه ای اعلام کردند که پارلمان عراق عضویت نمایندگان کُردِ حامی همه پرسی را تعلیق کرده است.

نمایندگان پارلمان عراق در جلسه امروز خود همچنین ضمن بررسی توصیه های اخیر آیت الله سیستانی، مرجعیت عالیقدر شیعیان این کشور، محتوای این توصیه ها را تصویب کردند.

نمایندگان پارلمان همچنین دولت را موظف به اجرای دقیق توصیه های آیت الله سیستانی کردند.

نمایندگان پارلمان همچنین کلیه تعامل ها پولی، مالی و بانکی با اقلیم کردستان را ممنوع کردند.

این جلسه درحالی برگزار شد که گفته می شود برخی نمایندگان کُرد وابسته به حزب بارزانی جلسه را ترک کردند.