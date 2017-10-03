  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۵

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

کاهش محسوس دمای هوا در استان کرمانشاه

کاهش محسوس دمای هوا در استان کرمانشاه

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه، از کاهش محسوس دمای هوا در استان طی روزهای پنج شنبه و جمعه همین هفته خبر داد.

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین پیش بینی صورت گرفته از وضعیت هوای استان گفت: براساس بررسی آخرین داده های هواشناسی موجی ناپایدار از امروز تا روز پنج شنبه از نوار شمالی کشور عبور خواهد کرد.

وی افزود: اثرات این موج در روز چهارشنبه، به شکل رشد ابر، در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و احتمالاً بارش های خفیف (در مناطق شمالی استان) مشاهده خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: علاوه بر موارد فوق، همچنین دمای هوا تا پایان هفته کاهش می یابد و کاهش دما در روزهای پنجشنبه و جمعه محسوس تر خواهد بود.

 وی تصریح کرد: به دنبال این وضعیت، در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده، موج ناپایدار دیگری جو استان را متاثر کرده سبب بارش های پراکنده ای در سطح استان خواهد شد.

کد مطلب 4103537

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها