کاهش محسوس دمای هوا در استان کرمانشاه

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین پیش بینی صورت گرفته از وضعیت هوای استان گفت: براساس بررسی آخرین داده های هواشناسی موجی ناپایدار از امروز تا روز پنج شنبه از نوار شمالی کشور عبور خواهد کرد.

وی افزود: اثرات این موج در روز چهارشنبه، به شکل رشد ابر، در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و احتمالاً بارش های خفیف (در مناطق شمالی استان) مشاهده خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: علاوه بر موارد فوق، همچنین دمای هوا تا پایان هفته کاهش می یابد و کاهش دما در روزهای پنجشنبه و جمعه محسوس تر خواهد بود.

وی تصریح کرد: به دنبال این وضعیت، در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده، موج ناپایدار دیگری جو استان را متاثر کرده سبب بارش های پراکنده ای در سطح استان خواهد شد.