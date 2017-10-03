  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۷

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی:

۹ واحد صنفی متخلف در خراسان جنوبی پلمب شد

۹ واحد صنفی متخلف در خراسان جنوبی پلمب شد

بیرجند- رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی گفت: در دهه اول محرم، ۹ واحد صنفی متخلف در استان پلمب شد.

مرتضی یزدان شناس در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی ایام محرم نظارت های ویژه ای بر واحدهای صنفی خراسان جنوبی داریم.

وی بیان کرد: در دهه اول محرم  ۱۶ بازرس در قالب هشت تیم بازرسی بر واحدهای صنفی استان نظارت داشته اند.

یزدان شناس  ادامه داد: از ابتدای محرم تاکنون ۲۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده و این نظارت ها تا پایان محرم نیز ادامه دارد.

وی اظهار کرد: طی این بازرسی ها ۲۳ مورد به واحدهای صنفی اخطار داده شده و برای پنج واحد نیز پرونده تعزیراتی تشکیل شده است.

بنا به گفته رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی، گران فروشی، کالای قاچاق و عدم نصب قیمت از جمله تخلفات این واحدهای صنفی است.

وی بیان کرد: همچنین در این بازرسی ها ۹ واحد صنفی متخلف در سطح خراسان جنوبی پلمپ شد.

کد مطلب 4103543

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها