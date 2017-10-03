۹ واحد صنفی متخلف در خراسان جنوبی پلمب شد

مرتضی یزدان شناس در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی ایام محرم نظارت های ویژه ای بر واحدهای صنفی خراسان جنوبی داریم.

وی بیان کرد: در دهه اول محرم ۱۶ بازرس در قالب هشت تیم بازرسی بر واحدهای صنفی استان نظارت داشته اند.

یزدان شناس ادامه داد: از ابتدای محرم تاکنون ۲۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده و این نظارت ها تا پایان محرم نیز ادامه دارد.

وی اظهار کرد: طی این بازرسی ها ۲۳ مورد به واحدهای صنفی اخطار داده شده و برای پنج واحد نیز پرونده تعزیراتی تشکیل شده است.

بنا به گفته رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی، گران فروشی، کالای قاچاق و عدم نصب قیمت از جمله تخلفات این واحدهای صنفی است.

وی بیان کرد: همچنین در این بازرسی ها ۹ واحد صنفی متخلف در سطح خراسان جنوبی پلمپ شد.