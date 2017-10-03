دستگیری پنج قمه زن در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب کرج با اعلام این خبر گفت:این افراد با وجود اعلام قبلی مبنی بر ممنوعیت قمه زنی در هیات های عزاداری ایام تاسوعا و عاشورا،اقدام به قمه زنی کرده بودند که توسط مرجع انتظامی دستگیر شدند.

وی افزود: پیش ازآغاز ایام سوگواری حضرت امام حسین (ع) هشدارها و توصیه های لازم درباره ممنوعیت قمه زنی به اطلاع مردم و عزاداران عزیز رسیده بود و به غیر از این عده بسیار اندک که دستگیر شدند،همکاری مناسبی در این خصوص صورت گرفت.

شاکرمی تصریح کرد: قمه زنی از جمله رفتارهای خلاف شوونات و هنجارهای آیین بزرگداشت و عزاداری سرور و سالار شهیدان است که موجب وهن و بد جلوه دادن ارادت و اخلاص عزاداران حسینی است.