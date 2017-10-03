آماده اجرای طرح های مشترک با اندونزی با محور صادرات هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی روز سه شنبه در دیدار با سفیر اندونزی در ایران که در دفتر استانداری برگزار شد اظهار داشت: استان قزوین از تولیدکنندگان شاخص مواد لبنی، پروتئینی، کشاورزی است و بخش مهمی از نیاز گوشت، تخم مرغ و شیر در کشور را تامین می کند.

وی بیان کرد: خوشبختانه روابط ایران و اندونزی دیرین و با سابقه طولانی است و ما نیز بسیار علاقمند هستیم با تجار و بازرگانان این کشور روابط بهتری داشته باشیم.

زاهدی تصریح کرد:یک واحد بزرگ دامی در استان(زیاران) داریم که می تواند برای سرمایه گذاری بازرگانان اندونزی فرصت مناسبی باشد چون بسیاری از خدمات زیربنایی را دارد و می تواند کار را تسریع کند.

استاندار قزوین یادآورشد: قزوین هم در کشاورزی و هم در صنعت قابلیتهای فراوانی دارد که می تواند برای سرمایه گذاران خارجی جذاب باشد و بویژه با تامین زیرساختهای مناسب و تاسیس شهرک های صنعتی شرایط بسیار خوبی داریم که برای تجار اندونزی هم فرصت خوبی است.

زاهدی گفت: کشورهای همسایه به توانمندی و قابلیتهای استان قزوین آشنایی دارند و ما می توانیم با کمک سرمایه گذاران کشور اندونزی محصولاتی تولید کنیم که به کشورهای مسلمان و همسایه هم صادر شود.

استاندار تصریح کرد: واحد بزرگ تولید چوب در استان قزوین می تواند شریک خوبی برای تجار اندونزی باشد و اگر علاقمند سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی و سایر مناطق هستید آماده همکاری لازم و حمایت جدی هستیم.

اطلاعات جامع صادرات و واردات استان ارائه شود

زاهدی ازمعاون اقتصادی استانداری قزوین بعنوان نماینده تام الاختیار استاندار در اجرای طرح مشترک سرمایه گذاری با کشوراندونزی خواست با تهیه اطلاعات جامعی از وضعیت واردات و صادرات استان برای ارتباط بیشتر با تجار این کشور برنامه ریزی کند.

در این جلسه مقرر شد بزودی هیئتی تجاری و بازرگانی از کشور اندونزی درسفر به قزوین ظرفیت های سرمایه گذاری در این استان را بررسی کند.

در این دیدار منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استانداری قزوین، حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین، علی پرزحمت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، بهنام ملکی مشاور استاندار و حسین زکی زاده مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز حضور داشتند.