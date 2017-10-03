خراسان رضوی در حوزه فعالیت کودک و نوجوان رتبه نخست کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محقق نیشابوری ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه خراسان رضوی در بخش فعالیت های مرتبط با کودک و نوجوانان جایگاه اول کشور را به خود اختصاص داده است اظهار کرد: با وجود این دست آورد از لحاظ مشکلات مالی در شرایط خوبی به سر نمی بریم و نیازمند نگاه ویژه مسئولان به موضوعات مالی استان هستیم.
وی در رابطه با برنامه های هفته ملی کودک افزود: این برنامه ها از تاریخ ۱۱ تا ۲۱ مهر ماه ۲۰ ویژه برنامه در خراسان رضوی برگزار می شود.
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی با اشاره به برخی از این برنامه ها گفت: اجرای برنامههای فرهنگی و هنری در مناطق حاشیه شهر، رونمایی از پرتال کودک ۲۴ در خراسان رضوی، اجرای فعالیتهای فرهنگی، هنری و ادبی با رویکرد آموزههای عاشورا و اجرای ویژه برنامه هفته ملی کودک با تجلیل از کودکان شهدای مدافع حرم بخشی از برنامه های درنظر گرفته شده است.
وی به دیگر برنامه ها اشاره و ابراز کرد: برگزاری ایستگاه عکاسی و ادبی با موضوع کودک در پناه خانواده، برگزاری برنامه دو پنجره و رونمایی از کتاب شعرعاشورایی یک دختر بیگوشواره، تهیه محتوای ویژهنامه روز جهانی کودک و دیدار اعضا با مسئولان استانی و شهری، تاسیس کانون شورای مشورتی اولیای مراکز، خلاقیت و هنر و برگزاری نشست ادبی با موضوع تفاوتهای نقد بزرگسال با نقد کودک محور از دیگر برنامه های هنفته کودک محسوب می شود.
محقق نیشابوری با بیان اینکه در حوزه مبارزه با آسیبهای اجتماعی در گروه سنی کودک و نوجوان کارگروه ویژهای به ریاست استاندار خراسان رضوی در استانداری خراسانرضوی تشکیل شده ابراز کرد: اعضای آن نمایندگان استانداری خراسان رضوی، ادارهکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی، ادارهکل بهزیستی خراسانرضوی، ادارهکل آموزش و پرورش خراسانرضوی، دادگستری خراسان رضوی، فرماندهی انتظامی خراسانرضوی و دیگر مجموعههای مرتبط استانی هستند و زیرمجموعههای شهری این کارگروه در شهرستانها هم با مدیریت فرمانداریهای استان فعال شده است.
