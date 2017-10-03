به گزارش خبرنگار مهر، حمید احدی ظهر سه‌شنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور شهرستان فردیس، به اهمیت راه‌اندازی سامانه پایش تصویری در فردیس تأکید کرد و گفت: اگر بتوانیم پایش تصویری را در این شهرستان راه‌اندازی کنیم، می‌توانیم طرح ترافیک را در خیابان‌های شهر اجرایی کنیم.

احدی بابیان اینکه اجرای طرح ترافیک زوج و فرد درحالی‌که پایش تصویری در فردیس وجود ندارد، بیش از آنکه نتیجه خوبی داشته باشد موجب اذیت نیروهای پلیس راهور می‌شود، اظهار کرد: برای کاهش معضل ترافیک فردیس باید عملیات پایش تصویری انجام شود.

وی به اصلاح معابر شهرستان فردیس تأکید کرد و افزود: افزایش خودروها درون شهر و اشغال کردن خیابان توسط برخی مغازه‌ها به ترافیک شهر دامن می‌زند در این راستا از مسئولان مربوطه می‌خواهیم نسبت به ساماندهی این موضوع اقدام کنند.

سرپرست فرمانداری فردیس بابیان اینکه این شهرستان ۴۵ درصد سازمان‌یافته است، خاطرنشان کرد: متوسط سازمان‌یافتگی استانی ۶۵ درصد است و فردیس با توجه به جمعیت ۶۰۰ هزارنفری تاکنون به متوسط استان نرسیده است.

وی در بخش دیگری به وجود ۵۰۰ هیئت عزاداری در سطح شهرستان فردیس اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با اقدامات به‌موقع و مناسب پلیس و همکاری شهروندان، در ایام عزاداری حسینی هیچ مشکل امنیتی در این شهرستان به وجود نیامد.