  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۳۸

کارآگاهان ارزش‌های پلیس آگاهی را زنده نگه داشتند

کارآگاهان ارزش‌های پلیس آگاهی را زنده نگه داشتند

رئیس پلیس آگاهی با اشاره به اینکه پلیس آگاهی برای برقراری و حفظ امنیت کشور ۱۱۶ شهید کارآگاه تقدیم این نظام کرده است، گفت: کارآگاهان باحفظ حقوق شهروندی ارزش های پلیس آگاهی را زنده نگه داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار  محمدرضا مقیمی در مراسم نکوداشت و تجلیل از کارآگاهان برتر کشورضمن سلام و درود بر سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و عرض تسلیت به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج) و جانشین برحق ایشان حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) اظهار داشت: پلیس آگاهی برای برقراری امنیت کشور ۱۱۶ شهید کارآگاه تقدیم ایران عزیز کرد که آنها را ارج می نهیم.

وی افزود: ۱۱ مهر روز کارآگاه را به همه کارآگاهان دیروز، امروز و فردا که در راه مبارزه با جرم و جنایت از هیچ کوششی دریغ نمی کنند، تبریک می گوییم.

رئیس پلیس آگاهی ناجا گفت: با تمام وجود بر این باوریم که کارآگاه از نظر اعتقادی به گونه ای  تربیت شده که در اجرای مأموریت ها تمام تلاش قانونی خود را برای اجرای عدالت و احقاق حقوق مال باختگان ، قربانیان و امنیت جامعه انجام می دهند.

وی اضافه کرد: کارآگاه همیشه تلاش دارد با حفظ حقوق شهروندی ارزش های پلیس آگاهی را زنده نگه داشته و مفهوم حرفه ای گری ، دین باوری، اقتدار و رأفت اسلامی با مسئولیت قانونی را گسترش دهد.زیرا ارزش ها آرام آرام تبدیل به رفتار و فرهنگ می شوند.

سردار مقیمی افزود: از این رو هوشیاری و حفظ ارزش ها در تمام فعالیت های کارآگاهی امری الزامی است که کارآگاهان بدان پایبند می باشند.

وی در انتها گفت: برای تمامی کارآگاهان سبزپوش از خداوند متعال سلامتی ، پیروزی و سربلندی از پیشگاه حضرت ولی عصر (عج) در آستان قدس الهی مسئلت داریم.

کد مطلب 4103556

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها