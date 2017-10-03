به گزارش خبرنگار مهر ، سردار محمدرضا مقیمی در مراسم نکوداشت و تجلیل از کارآگاهان برتر کشورضمن سلام و درود بر سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و عرض تسلیت به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج) و جانشین برحق ایشان حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) اظهار داشت: پلیس آگاهی برای برقراری امنیت کشور ۱۱۶ شهید کارآگاه تقدیم ایران عزیز کرد که آنها را ارج می نهیم.

وی افزود: ۱۱ مهر روز کارآگاه را به همه کارآگاهان دیروز، امروز و فردا که در راه مبارزه با جرم و جنایت از هیچ کوششی دریغ نمی کنند، تبریک می گوییم.

رئیس پلیس آگاهی ناجا گفت: با تمام وجود بر این باوریم که کارآگاه از نظر اعتقادی به گونه ای تربیت شده که در اجرای مأموریت ها تمام تلاش قانونی خود را برای اجرای عدالت و احقاق حقوق مال باختگان ، قربانیان و امنیت جامعه انجام می دهند.

وی اضافه کرد: کارآگاه همیشه تلاش دارد با حفظ حقوق شهروندی ارزش های پلیس آگاهی را زنده نگه داشته و مفهوم حرفه ای گری ، دین باوری، اقتدار و رأفت اسلامی با مسئولیت قانونی را گسترش دهد.زیرا ارزش ها آرام آرام تبدیل به رفتار و فرهنگ می شوند.

سردار مقیمی افزود: از این رو هوشیاری و حفظ ارزش ها در تمام فعالیت های کارآگاهی امری الزامی است که کارآگاهان بدان پایبند می باشند.

وی در انتها گفت: برای تمامی کارآگاهان سبزپوش از خداوند متعال سلامتی ، پیروزی و سربلندی از پیشگاه حضرت ولی عصر (عج) در آستان قدس الهی مسئلت داریم.