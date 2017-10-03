اسامی پذیرفته شدگان رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، فرهاد ادهمی مقدم گفت: دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران و واحدهای دانشگاهی یزد، نجف آباد، تهران شمال، علوم و تحقیقات تهران، تهران جنوب، الکترونیک، شهرکرد، شهرضا، کرمان، شاهرود، سمنان، ساری، ارومیه و علی آباد کتول از واحدهایی هستند که اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد به آنها اعلام شده است.

وی افزود: رشته های اعلام شده شامل رشته های مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، علوم تغذیه، علوم بهداشتی در تغذیه، علوم تشریحی، آموزش بهداشت، اقتصاد بهداشت، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی، مهندسی بهداشت محیط، زیست فناوری پزشکی، روان پرستاری، پرستاری داخلی جراحی، پرستاری سلامت جامعه، پرستاری کودکان، پرستاری مراقبت های ویژه، نانو فناروی پزشکی، سم شناسی، شیمی دارویی و بیو شیمی بالینی هستند.