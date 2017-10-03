۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۳۳

اسامی پذیرفته شدگان رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اعلام شد

مدیرکل توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان کارشناسی ‌ارشد در ۱۵ واحد دانشگاهی مجری علوم پزشکی این دانشگاه توسط وزارت بهداشت خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، فرهاد ادهمی مقدم گفت: دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران و واحدهای دانشگاهی یزد، نجف آباد، تهران شمال، علوم و تحقیقات تهران، تهران جنوب، الکترونیک، شهرکرد، شهرضا، کرمان، شاهرود، سمنان، ساری، ارومیه و علی آباد کتول از واحدهایی هستند که اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد به آنها اعلام شده است.

وی افزود: رشته های اعلام شده شامل رشته های مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، علوم تغذیه، علوم بهداشتی در تغذیه، علوم تشریحی، آموزش بهداشت، اقتصاد بهداشت، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی، مهندسی بهداشت محیط، زیست فناوری پزشکی، روان پرستاری، پرستاری داخلی جراحی، پرستاری سلامت جامعه، پرستاری کودکان، پرستاری مراقبت های ویژه، نانو فناروی پزشکی، سم شناسی، شیمی دارویی و بیو شیمی بالینی هستند.

