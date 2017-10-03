انهدام باند کلاهبرداری از شرکت های تولیدی

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ ستار خسروی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر رفتار مشکوک افرادی در یک دفتر اداری، تحقیقات تخصصی کارآگاهان در این رابطه آغاز شد.

وی در ادامه افزود: تحقیقات پلیس نشان داد که اعضای یک باند مستقر در این دفتر، با جعل نامه ها، قرارداد ها و سربرگ های یک سازمان دولتی و بعد از شناسایی شرکت های تولیدکننده اقلام صنعتی، در پوشش خریدار کالا به آن ها مراجعه و با استفاده از اسناد جعلی، اقدام به اخذ پورسانت‌های کلان از آنها می کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان تصریح کرد: با هماهنگی قضائی سریعاً از محل بازرسی صورت گرفت و ضمن دستگیری چهار نفر، تعدادی اسناد و مدارک، قراردادها، سر برگ و نامه‌های جعلی سازمان های دولتی و قراردادهای متقلبانه این باند با شرکت ها کشف شد.

سرهنگ خسروی با اشاره به ارزش میلیاردی کلاهبرداری این افراد خاطرنشان کرد: متهم اصلی پرونده در تحقیقات صورت گرفته به کلاهبرداری ۱۰ میلیارد ریالی به این شیوه از ۶ شرکت تولیدی اقرار کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان با بیان اینکه از متهم یک دستگاه خودروی لکسوز، موتورسیکلت سنگین، دو راس اسب ، دوباغ و سایر اموال با دستور مقام قضائی توقیف شد،گفت: تحقیقات در خصوص کشف ابعاد بیشتری از این پرونده توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان کماکان ادامه دارد.