۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۲

انهدام باند کلاهبرداری از شرکت های تولیدی

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری اعضای باندی که با شگردی خاص از شش شرکت تولیدی بیش از ۱۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند در عملیات کارآگاهان این پلیس خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ  ستار خسروی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر رفتار مشکوک افرادی در یک دفتر اداری، تحقیقات تخصصی کارآگاهان در این رابطه آغاز شد.

وی در ادامه افزود: تحقیقات پلیس نشان داد که اعضای یک باند مستقر در این دفتر، با جعل نامه ها، قرارداد ها و سربرگ های یک سازمان دولتی  و بعد از شناسایی شرکت های تولیدکننده اقلام صنعتی، در پوشش خریدار کالا به آن ها مراجعه و با استفاده از اسناد جعلی، اقدام به اخذ پورسانت‌های کلان از آنها  می کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان تصریح کرد: با هماهنگی قضائی سریعاً از محل بازرسی صورت گرفت و ضمن دستگیری چهار نفر، تعدادی اسناد و مدارک، قراردادها، سر برگ و نامه‌های جعلی سازمان های دولتی و قراردادهای متقلبانه این باند با شرکت ها کشف شد.

سرهنگ خسروی با اشاره به ارزش میلیاردی کلاهبرداری این افراد خاطرنشان کرد: متهم اصلی پرونده در تحقیقات صورت گرفته به کلاهبرداری ۱۰ میلیارد ریالی به این شیوه از ۶ شرکت تولیدی اقرار کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان با بیان اینکه از متهم یک دستگاه خودروی لکسوز، موتورسیکلت سنگین، دو راس اسب ، دوباغ و سایر اموال با دستور مقام قضائی توقیف شد،گفت:  تحقیقات در خصوص کشف ابعاد بیشتری از  این پرونده توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان کماکان ادامه دارد.

