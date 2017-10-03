دستگیری باند خانوادگی سرقت در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قادر کریمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی گزارش سرقت به عنف دو مرد و یک زن جوان از یک شهروند در ورودی جاده فریمان به مشهد تحقیقات پلیسی بلافاصله آغاز شد.

وی افزود: در تحقیقات اولیه ماموران کلانتری سیدی مشهد مشخص شد دو مرد و یک زن جوان در کنار جاده منتظر تاکسی ایستاده بودند که فردی با خودروی سواری و سر دلسوزی آنها را سوار خودرو می کند. اما پس از طی مسافت کوتاهی سرنشینان خودرو در حالی که قمه داشتند راننده را پس از ضرب و شتم مجبور به توقف می کنند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی تصریح کرد: این سارقان مسافرنما کارت عابر بانک و شماره رمز راننده را به زور گرفته و او را پیاده و از صحنه متواری می‌شوند و سپس ۳ میلیون تومان موجودی حساب عابربانک مالباخته را نیز برداشت می کنند.

کریمی تصریح کرد: در پی گزارش این سرقت به عنف کارآگاهان پایگاه شرق پلیس آگاهی در مشهد تحقیقات گسترده خود را آغاز و با انجام چهره زنی و پیگیری سرنخ های موجود دو تن از عاملان اصلی این باند که زن و شوهر هستند را شناسایی و تحت تعقیب قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی در مرحله اول این عملیات ضربتی پس از کنترل و مراقبت های گسترده، همسر متهم اصلی پرونده که زنی جوان و هم دست شوهرش است را دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: در مرحله بعد شوهر این زن که که مردی ۲۸ ساله و گرداننده باند بود شناسایی و پس از بی توجهی به اخطارهای پلیس توسط گلوله زمین گیر و به مرکز درمانی منتقل شد.

کریمی خاطرنشان کرد: این متهم تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی قرار دارد و جستجوهای گسترده پلیس برای دستگیری دیگر عضو فراری این باند و کشف سرقت‌های انجام شده توسط این مسافر نماهای قمه به دست ادامه دارد.